Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi hizmete açıldı - Son Dakika
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi hizmete açıldı
Hastanenin genel görüntüleri Hastane içerisinden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı yapıldı.
Hastanenin genel görüntüleri
Hastane içerisinden görüntüler
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı yapıldı.
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1.06.2020 00:48:59. #1.13#
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