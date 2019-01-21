Dr. İsmail Tokalak: Kenevir, Radyasyonu Emiyor

KENEVİR araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, kenevir bitkisinin radyasyonu emdiğini belirterek, "Etrafımız radyasyonla çevrili. Kenevir bitkisi ise ortamdaki buradaki manyetik alanı temizliyor" dedi.

KENEVİR araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, kenevir bitkisinin radyasyonu emdiğini belirterek, "Etrafımız radyasyonla çevrili. Kenevir bitkisi ise ortamdaki buradaki manyetik alanı temizliyor" dedi.



Farklı sektörlerde 50 bin çeşide varan üretim yelpazesi olan kenevir, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen 2'nci Endüstriyel Kenevir Forumu'nda ele alındı.



Endüstriyel kenevir üzerinden yürüyen küresel algı yönetimi ve endüstriyel kenevirin ekonomik açıdan taşıdığı mevcut potansiyelin konuşulduğu forumda, son bir yıl içinde yaşanan gelişmeler ve atılan somut adımlar değerlendirildi.



"YASAKLI OLAN DİŞİ KENEVİR"



Halkın, kenevirin yasaklı olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğunu belirten kenevir araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, "Yasaklı olan dişi kenevir. Bu dünyanın her yerinde yasaklı. Fakat bu, Türkiye'ye milyarlarca dolar getirecek ürün. Bununla 50 binden fazla sanayi ürünü üretiyorsunuz. Türkiye'nin önünü açmak ve Türkiye'yi kurtarmak için bulunmaz bir fırsattır" dedi.



"Etrafımız radyasyon ile çevrili" diyen Dr. Tokalak, "Kenevir buradaki manyetik alanı da temizliyor. Ben kenevirden inşaat malzemesi yaptım. Yaptığım ürün, radyasyonu engelliyor. Bu maddeden ev yaptığınız zaman içeride telefonla konuşamıyorsunuz çünkü radyasyonu kesiyor" ifadelerini kullandı.



"DOĞADA 3 GÜNDE YOK OLUYOR"



Kenevirden CBD (Cannabidiol) adı verilen bir yağ çıktığını da belirten Dr. İsmail Tokalak, bu yağın milyarlarca dolarlık değeri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Sanayi kenevirini ürettikten sonra jandarma toplayıp bunu imha ediyor. Yani biz milyarlarca doları heba etmiş oluyoruz. 'Yaprağını serbest bırakın ve milyarlarca doların önünü açın' diyoruz. Bunun yanı sıra kenevirden 50 binden fazla sanayi ürünü üretiliyor. Kağıttan, tekstile birçok alanda kullanılıyor ve en önemlisi biyopolimer üretiyorsunuz. Bugün artık herkes naylon ve plastiği yasaklıyor. Ama siz bunu kenevirin selülozundan, biyopolimerden yaparsanız çevreye ve ekonomiye katkınız olur. Bu madde doğada 3 gün sonra yok olur."



KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÜRETİMİ YAPILACAKTIR



Kenevirin ilaçtan, sanayiye kadar pek çok alanda kullanıldığını hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkın Aydın ise, "Son yıllarda gerek Türkiye'de gerekse dünyada yapılan çalışmalar sonucunda ciddi alanlarda kenevirden yararlanılabileceği fark edildi. Bu o kadar geniş bir yelpaze ki sanayiden ilaca, otomotivden giyime kadar pek çok alanda bundan yararlanılabilir. Tonlarca kesilen ağacın önlenebileceği ve pek çok ormanımızın kurtarılabileceği tespit edildi. Kenevir geleceğimize hem ekonomik hem de çevre bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır. Yasak, sınır ve kontrolü mutlaka olmalı ancak hırsızlık var diye birtakım şeylerden vazgeçemeyiz. Kontrol ve belli takiplerle kenevir üretiminin kolayca yapılabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Foruma katılan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da kenevir bitkisinin sağladığı oksijene dikkat çekerek, "Kenevir bitkisi ormandan daha fazla oksijen üretiyor. Oksijen atmosferimizin hayatiyetini sağlıyor. Ama aynı zamanda radyasyon emici bir etkiye sahip.Keneviri balkonların kenarlarına ekerseniz, arılarda oluşan biti engeller ve bu da balın kalitesini artırır. Zeytinlerdeki kurtçuğu da engelleyerek zeytinin kalitesini artırır" dedi.



Etkinlik sonunda kenevir bitkisinden üretilen ürünler sergilendi. - İstanbul

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