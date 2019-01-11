Körlük Sebepleri!

Körlüğe en çok sebebiyet verilen rahatsızlık kataraktır. Bunları sırasıyla göz tansiyonu ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (gözün net görmeyi sağlayan bölümün tahribatı) takip etmektedir. Gelişmiş ülkelerde, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı körlüğün en önemli sebebidir.

Özel Medicabil Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman, körlüğün farklı dönemlerde, farklı sebeplerden ve rahatsızlıklardan kaynaklandığını söylüyor. Kahraman, "Körlük; hamilelik ve doğum sırasındaki sebeplerden, ilk yaşlarda, yetişkinlikte ve yaşlılık dönemindeki rahatsızlıklardan kaynaklı olarak gerçekleşebilir" diyor.

"Hamilelik dönemine dikkat"

Hamilelik esnasında kalıtımsal ve kalıtımsal olmayan hastalıklardan dolayı körlük olabileceğini belirten Op.Dr. Kahraman, "Kalıtımsal hastalıklar; retina bozuklukları (erken başlangıçlı tavuk karası gibi), kalıtımsal görme siniri dokusunda gerilik, genetik nedenli doğuştan katarakt ve glokom, göz küresinin küçüklüğü ya da yokluğu, retinoblastoma ve albinizmdir. Kalıtımsal olmayan hastalıklara bağlı körlük ise enfeksiyonlara bağlı doğuştan katarakt (kızamıkçık, toksoplazma gibi) doğuştan glokom, doğuştan göz küresinin küçüklüğü ya yokluğu olabilir. Bunun yanı sıra annenin, sigara ve alkol alışkanlıkları, beslenme bozuklukları, hamilelik döneminde geçirilen kazalar, ilaç kullanımı, röntgen ışınına maruz kalma gibi çevresel etkenlerde bu dönemde körlüğe yol açabilir" dedi.

Op. Dr. Bülent Kahraman doğum sırasındaki sebepleri ise şöyle sıralıyor: "Doğum anı travmaları ve erken doğuma bağlı göz hastalıkları çocuğun görme özürlü olmasındaki baş sebeplerdendir. Doğumun güç ve geç olması, bebeğin kordonunun boynuna dolanması gibi sebepler sonucu bebeğin oksijensiz kalması sonucunda beynin havasız kalması da körlüğe neden olabilir."