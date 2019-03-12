Dr. Kaman Seçimin Favorisi Haline Geldi

Sabahın erken saatlerinde Darıca'ya inen Dr. Kaman esnafa hayırlı işler diledi ve halkla bol bol sohbet etme imkanı buldu. Gece gündüz ara vermeden tüm Kocaeli'yi karış karış gezen Dr. Kaman, 31 Mart'ta yapılacak seçiminde artık favorisi haline geldi. Mevcut iktidar partisi büyükşehir adayının karşısında en güçlü rakibi olan ve değişim isteyen her kesimden vatandaşın desteklediği Dr. Kaman'a ipi göğüsleyecek gözüyle bakılıyor.

Darıca'da gün boyu gerçekleşen ziyaretlerde, İl başkanı Şanbaz Yıldız ve yöneticileride hazır bulunarak başkan adaylarını yalnız bırakmadılar.