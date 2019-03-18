Dr. Kaman Şehitlerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıyorum

Dr. Kaman yayınladığı bildiride: "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk Milleti'nin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk Milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlığının kanıtıdır.

Bu vesile ile Kahraman Ordumuza muvaffakiyetler diliyor, Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Unutulmamalıdır ki; gücünü şanlı tarihinden alan Türk Milleti; tüm hain terör odaklarına karşı birliğimizin, beraberliğimizin ve toplumsal barışımızın bozulmasına asla izin vermeyecektir.

Bu duygu ve düşünceler ile Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye belirtti.