Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz - Son Dakika
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Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz

12.09.2022 15:06
Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz

Selin vurduğu Pakistan'da yürütülen yardım çalışmasını yerinde inceleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Pakistan'daki felaketin çok büyük olduğunu ve dünyanın bu büyük felakete karşı duyarlılığının yetersiz olduğunu söyledi.

Selin vurduğu Pakistan'da yürütülen yardım çalışmasını yerinde inceleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Pakistan'daki felaketin çok büyük olduğunu ve dünyanın bu büyük felakete karşı duyarlılığının yetersiz olduğunu söyledi.

Ağustos ayının son haftasında Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri'nin su seviyesinin aşırı yağışlar sonucu yükselmesi Pakistan'ın üçte birinin sular altında kalmasına ve hayatın durma noktasına gelmesine sebep olmuştu. Türk Kızılay, afetin ilk dakikalarının ardından Pakistan'da bulunan delegasyonu aracılığıyla Pakistan Kızılayı ile iletişime geçerek ihtiyaç tespiti yaptı. 40 milyona yakın kişinin etkilendiği sel felaketinin yaralarını sarmak için bu zamana kadar demir yolu ile 100 tonluk, kara yolu ile de 25 tonluk insani yardım malzemesini selden en çok etkilenen Belucistan'a ulaştırdı.

"40 MİLYONA YAKIN İNSAN SELDEN ETKİLENDİ"

Son durumla ilgili incelemeler yapan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "İndus Nehri taşmış ve yanındaki tüm tarımsal alanları ve yerleşim alanlarını içine almış durumda. İnsanlar İndus Nehri'nin taşmasını önlemek amacıyla yapılan bentlerin üstüne çıkmış durumda. Daha önce aşağı yukarı 4-5 metre derinlikte olan bu suyun altında yerleşim birimleri vardı. Oralar da tamamen sular altında kalmış durumda. 2 milyona yakın ev yıkıldı. 40 milyona yakın insan selden etkilendi. Yaklaşık 10 milyon insanın evsiz kaldığı tahmin ediliyor. Bin 400 insan hayatını kaybetti, 12 bin insan yaralandı ve 1 milyona yakın hayvan telef oldu. 22 bin okul yıkıldı. Geriye kalan 5 bin 500 civarındaki okula da insanlar sığınmış durumdalar. Öğrenciler okullara gidemiyor. 300'e yakın köprü yıkıldı" diye konuştu.

"BURADAKİ YARDIMLARIMIZI ARTTIRMAK DURUMUNDAYIZ"

İnsanların temiz içme suyu bulamadığı için sel sularını içme suyu olarak kullanmak durumunda kaldığını ve sıtma, kolera gibi salgın hastalıkların yayıldığını belirten Kınık, "Bizler Kızılay olarak kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte yardımlarımızı buradaki insanlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. İlk etapta yiyecek, temiz içme suyu, barınma, sağlık ihtiyaçları var. Şu an gerçekten dünyadan uzatılan yardımlar yok mesabesinde denilebilir. Buradaki yardımlarımızı arttırmak durumundayız. Kardeşlerimizle omuz omuza dayanışmak durumundayız. Pakistan ve Türkiye tarihte hep birbirinin yanında bulundu. Kardeşlerimiz İstiklal Harbinde, 1. Cihan Harbinde bize destekte bulundular. Şimdi de bizim onlara destek olmamız gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Pakistan, Kızılay, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Kınık: Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz - Son Dakika

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