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DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

02.02.2022 15:03
DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerine elektrik kablolarının koparak düşmesinin ardından 26 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kurulan pazar yerinde, yüksek voltajlı elektrik kabloları koparak evlerin ve alışveriş yapan insanların üzerine düştü. Suyun içine kurulmuş olan pazarda, akıma kapılan 23'ü kadın 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elektrik kablolarının nasıl koptuğu ise henüz bilinmiyor. - KİNŞASA

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DR Kongo'da elektrik akımına kapılan 26 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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