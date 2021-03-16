Dr. Korkmaz'dan "Kolorektal kanserden korunmak için taramalarınızı düzenli yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, 'Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olması nedeniyle açıklamada bulunarak kolorektal kanserden korunma ve erken tanının önemine dikkat çekti, kanser taramalarının zamanında yapılmasının tedavide etkinliğine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, 'Mart Ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı' olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'de kolorektal kanserler (KRK) bütün kanser türleri içinde üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Müdür Korkmaz: "Bağırsak alışkanlıklarında ishal- kabız gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi, bağırsakta tam boşalmama hissi, dışkıda kan olması (parlak ya da koyu kırmızı) veya dışkı renginin koyulaşması, karında şişlik ve kramp tarzında ağrı veya gaz şikayeti, bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı olması, güçsüzlük ve yorgunluk hissi. Bütün kanser türleri gibi kolorektal kanserler de tümör iyice büyüyene kadar belirti vermez, bu da erken tanı ve tedaviyi geciktirmektedir. Bu nedenle amaç kanser henüz belirti vermeden tümörün varlığını ortaya çıkarmaktır. Belirtiler başlamadan ve gelişmeden önce özellikle risk grubundaki kişilerin taranması sayesinde poliplerin erkenden tanınıp çıkartılmasıyla kalın bağırsak kanseri önlenebilmektedir. Bu sebeple 50 yaşın üzerindeki kişiler mutlaka taranmalı ve ayrıca kalın bağırsak kanseri için artmış riski olan kişiler 50 yaşından önce de tarama programına alınmalıdır." dedi.

2 yılda bir ücretsiz yapılıyor

Sağlık Bakanlığınca yürütülen kanser tarama programları çerçevesinde; 50- 70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa kalın bağırsak kanseri taraması 2 yılda bir ücretsiz olarak yapıldığını hatırlatan Korkmaz şöyle konuştu:

"Dışkıda gizli kan saptanması sonucu kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebilmekte; kanser gelişmeye başlamış olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır. Ülke genelinde yapılan gaitada gizli kan taramaları İlimizde de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)' nde yapılmakta ve 50- 70 yaş arasındaki kişilere her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Her konuda farkındalık önemli olduğundan, kolorektal kanser konusunda da farkındalığı arttırmak için Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Bu vesile ile 50-70 yaş arasında olan herkesi ve risk grubunda olanları ücretsiz kolon kanseri taraması için, sağlık kurum ve kuruluşlarımıza bekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR