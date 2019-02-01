Dr. Kübra Kalaycı'dan Sağlıklı Zayıflamanın İpuçları

Fazla kilolarından şikayetçi insanların diyet kararı, sağlıksız zayıflamanın tercih edilmesiyle birlikte kabusa dönüşebiliyor. Çünkü bir an evvel zayıflama isteği, insanları yetersiz beslenme yoluna sürüklüyor. Bu yöntem ise hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Uzm. Dr. Kübra Kalaycı, diyabet başta olmak üzere bir çok hastalığın sebebi olan aşırı kiloların başlıca sebeplerini dengesiz ve aşırı beslenme, hazır gıda türü yiyeceklerin tüketilmesi ve aşırı hareketsizlik olarak açıklıyor. Sağlığı kaybetmeden bir an önce diyet yapılmasını ve ideal kilolara ulaşılmasını tavsiye eden Kalaycı, sağlıklı yaşamın insan ömrünü uzattığını belirtiyor. Sağlıklı zayıflama ile ilgili ipuçları veren Dr. Kalaycı, şunlar söylüyor:

"Fazla kilolar günümüzde bir çok hastalığın davetiyecisi durumunda. Bilimsel araştırmalar sonucunda da bu bir çok kez kanıtlandı. Ancak fazla kilolar insan sağlığına ne kadar zararlıysa hızlı kilo vermek uğruna yapılan sert diyetler de o kadar zararlı. Biz hekimler olarak mutlaka bir uzman denetim ve gözetiminde diyet sürecine girilmesini öneriyoruz. Zayıflamak ne kadar zaruri ise sağlıklı zayıflamak da o kadar zaruri. Kalori değerlerine dikkat edilmesi ve aşırı çok alımdan da aşırı az alımdan da kaçınılmalı. Planlı ve düzenli bir kilo verme süreci, hastayı istenilen doğru bir noktaya ulaştırır."

Hızlı kilo verenlerin aynı hızda kilo alabildiklerine dikkat çeken Dr. Kalaycı, haftada verilecek 1 kilogramın yeterli olacağını kaydediyor. Diyet ile birlikte spor yapılmasının da önemine vurgu yapan Kübra Kalaycı, "Zayıflama sırasında spor yapmak hem kasların güçlenmesine hem de kişinin daha rahat kilo vermesine yardımcı olur. Süre açısından az bile olsa düzenli spor hareketlerini yapmayı mutlaka öneriyoruz." diye konuşuyor.