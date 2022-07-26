Dr. Levent Uysal: Öğrenciler mavi diplomayla ilgili araştırma yapsın - Son Dakika
Üye Girişi

Dr. Levent Uysal: Öğrenciler mavi diplomayla ilgili araştırma yapsın

26.07.2022 14:41

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin mavi diplomayla ilgili araştırma yapmalarını öneren Dr. Uysal, "Öğrenciler tercihlerinde, o üniversite uluslararası projelerde yer alıyor mu, almış oldukları diploma uluslararası geçerli mi buna dikkat etsin. Hatta mavi diplomayla ilgili araştırma yapsınlar" dedi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) resmi tercih dönemi yarın başlıyor. Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, tercih sürecinde öğrencilerin ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Öğrencilerin her şeyden önce geniş bir tercih listesi oluşturacağını belirten Dr. Uysal, "Geçen sene sayısalda aday sayısı 390 bindi. Bu sene aday sayısı 1 milyon 390 bin. Sözelde keza 300 bindi bu sene 1 milyon 300 bin. Yani iş biraz daha zor. Onun için güvenli tercih yaparak mesleklerini doğru seçmeliler" dedi.

"ÖĞRENCİ ÖNCE MESLEĞİNE KARAR VERMELİ"

Tercih listelerinde 24 tane seçme hakkı olduğunu belirten Dr. Uysal, "Artık finaldeyiz. Tercihlerle meslekler seçilecek. Öğrenci tabi ki önce mesleğine karar vermeli. Ondan sonra o meslekle ilgili üniversitelerini belirlemeli" dedi.

Öğrencilerin sakin olmalarını ve hedeflerini belirlemelerini gerektiğini söyleyen Dr. Uysal, "En önemlisi gençler bu mesleği bitirdikten sonra ne yapacaklarını iyi planlasınlar.  Yani profesyonel olarak mı, girişimci olarak mı çalışacaklar ya da akademisyen mi olacaklar? Üniversiteye girişte şimdiden kendi hedeflerini koyarak yol haritalarını doğru bir şekilde planlamalılar" ifadelerini kullandı.

"AİLELER, ÖĞRENCİLERE GÜVENDİĞİNİ HİSSETTİRMELİ"

Ailelerin öğrencilere güvenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Uysal, "Aileler öğrencilerle birlikte üniversiteleri gezsin. Bu üniversite en değerlilerine ne katma değer sağlayacak bunu duysun. O üniversitede pozitif bir enerji var mı? Öğrencilerin istediği meslekle ilgili hem hocalarından hem o üniversitelerin mezunlarından hem de o meslekte çalışan arkadaşlardan mutlaka bilgiler alarak gençlerimize pozitif enerji yükleyerek, onları sevdiklerini ve güvendiklerini hissettirmeliler. Her şeyden önemlisi aileler, öğretmenler ve genç arkadaşlarımız, olmazsa olmaz" diye konuştu.

Öğrencilerin mavi diplomayla ilgili araştırma yapmalarını öneren Dr. Levent Uysal, şunları söyledi:

Sadece Nişantaşı üniversitesi değil bütün üniversiteler mutlak suretle eğitime en iyi şekilde  destek veriyor. Çünkü bizler vakıf üniversitesiyiz.  Öğrenciler tercihlerinde o üniversite uluslararası projelerde yer alıyor mu, almış oldukları diploma uluslararası geçerli mi buna dikkat etsin. Hatta mavi diplomayla ilgili araştırma yapsınlar. Aldıkları diplomayla yurt dışında yüksek lisans yapabiliyor mu. Yurt dışında iş başvurusunda bulunabiliyor mu? Öğrenciler, bunları düşünerek hareket etsin. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlar zaten araştırmalarını yaptılar. Bütün detayları biliyorlar. Artık güvenli tercih yapma zamanı diyorum."


YORUMLAR
500
BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı? En ucuz interneti hangi ülke kullanıyor? Türkiye kaçıncı? Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı Çin'in İmalat Sektöründe 2012-2021 Yılları Arasında Ar-Ge Yatırımları Arttı
Kaynak: DHA

Levent Uysal, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Levent Uysal: Öğrenciler mavi diplomayla ilgili araştırma yapsın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 20:45:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. Levent Uysal: Öğrenciler mavi diplomayla ilgili araştırma yapsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement