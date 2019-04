Dr. M.can Pehlivanoğlu: Hukukçu Her Şeyden Önce Donanımlı Bir İnsan Olmalı

İSTANBUL Kent Üniversitesi Adalet Bölümü öğretim üyesi Dr. M. Can Pehlivanoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hukukçu her şeyden önce donanımlı bir insan olmalı" dedi.Hukukta öğrenmenin yaşam boyunca sürdüğünü söyleyen Dr. M. Can Pehlivanoğlu, adalet ve hukuk bölümü öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak, " Hukukçu her şeyden önce donanımlı bir insan olmalı. Öğrencilerin hukuk eğitimini sadece ders takibinden ibaret görmemeleri, kişiliklerini de geliştirdikleri bir süreç olarak değerlendirmeleri önem taşıyor. Yeni mezunların lisansüstü eğitim almak ve yabancı dil bilgilerini geliştirmek için çaba harcamalarını, ayrıca meslek hayatlarının ilk yıllarında kendilerini mesleki açıdan geliştirebilecekleri kurumlarda çalışmaya özen göstermelerini öneririm" diye konuştu.DONANIMLI HUKUKÇUYA İHTİYAÇ VARÖğrencilerin yurt dışında eğitim ya da staj tecrübesi edinmesi gerektiğini belirten Dr. Pehlivanoğlu, "Yurt dışında hukuk alanında lisans eğitimi almanın temel avantajını yurt dışında çalışma kolaylığı oluşturuyor. Ayrıca yabancı dil ve kültürlerin öğrenilmesi açısından da faydalı oluyor. Yurt dışında yapılan yüksek lisans ve doktora ise öğrencilerin kendilerini uluslararası standartlarda hukuk kültürü ve bilgisiyle donatabilmesinde büyük önem taşıyor. Sayıları artıyor olsa da ülkemizde yurt dışında iş yapabilecek donanımda hukukçu halen fazla değil. Öte yandan, yurt dışında öğrendiği hukuk ve meslek anlayışını benimseyen öğrenciler ülkemize döndükten sonra uyum sorunu yaşayabiliyorlar. Neticede hukukçuluğun her ülkenin kendine özgü sosyal ve ekonomik dinamikleri dikkate alınarak icra edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Hukuk mezunlarının çok çeşitli alanlarda çalışabilmesinin avantajlarından da bahseden Dr. M. Can Pehlivanoğlu, "Hukuk mezununun avukatlık, hakimlik, savcılık, akademisyenlik veya noterlik yapması kadar özel sektörde yönetici olması ya da kamu kurumlarında idari makamlarda görev alması, ticaret ve girişimcilik yapması, sivil toplum kuruluşlarında ya da siyasi faaliyetlerde rol alması mümkün. Diğer mezunlardan farklılaşmak için öncelikle meslek yaşamı boyunca öğrenme hevesini canlı tutmak gerekir" dedi. - İstanbul