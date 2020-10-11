Dr. Mehmet Bakar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bakar için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakar'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Sagˆlık Mu¨du¨ru¨ Kemal Memişoğlu ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

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