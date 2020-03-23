Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dr. Metin Oral: 'Hayatımızı tehlikeye atmayalım' - Son Dakika

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

6 saat önce

Koronavirüse karşı önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Belirlenen kurallar harfiyen uygulanmalı. Evde kalınmalı. Temaslardan kaçınılmalı. Aksi durumda büyük sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Metin Oral:

Koronavirüse karşı önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade eden Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Belirlenen kurallar harfiyen uygulanmalı. Evde kalınmalı. Temaslardan kaçınılmalı. Aksi durumda büyük sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.


Umre ve yurt dışı dönüşü 14 gün kuralının kesinlikle uygulanması gerektiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kural harfiyen uygulanmalı. 65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın da mecbur olmadıkça kesinlikle evlerinden dışarı çıkmaması gerekmektedir" dedi.


Oral, yetki alanında bulunan tüm resmi binalar, vatandaşların toplu olarak yer aldığı mekanlar, toplu taşıma araçları, çocuk oyun parkları, okul ve ibadethanelerin de aralarında bulunduğu kapalı alanda koronavirüsüne karşı özel dezenfekte çalışmalarını temizlik işleri bünyesinde mobil hijyen ekipleri ile yaptıklarını, bu çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi. Oral, öte yandan ilçe geneline bilgilendirme afişleri ve el ilanları ile halkın bilgilendirildiğini söyleyerek, "Kapı kapı dolaşarak yaşlılarımıza kolonya ve bilgilendirme broşürü dağıtıyoruz" dedi.


Yetişkin bir insanın virüsü başka birisine bulaştırmasıyla çocukların bulaştırmasının farklı olacağını söyleyen Dr. Oral, "Çocuklar belki yetişkinlerden 10 kat daha bulaştırıcı olabiliyor. Gizli taşıyıcı çocuklar. Bu büyük tehlikedir. Öte yandan virüsün hızla bulaşmasının başka bir tehlikesi de sağlık sisteminin olumsuz etkilenecek olmasıdır. Yapılması gereken tek şey hasta sayısını azaltmaktır. Bunun tek yolu da insanların bir birleriyle temas etmemesidir. Evde kalalım. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Metin Oral, Altınova, Yalova, Umre, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar         
16:04
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:28:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]