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Dr. Mustafa Tan: "Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız " - Son Dakika

Dr. Mustafa Tan: "Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız "

20.09.2021 11:07
Dr. Mustafa Tan:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) zeytin hasadı öncesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) zeytin hasadı öncesi Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. ATB AR-GE Sorumlusu Çetin Salman moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ATB Meslek Komitesi Üyeleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ASAT, BATEM, BAKA, ANTBİRLİK, ATAK, ATSO, BAGEV, ilçe ziraat odalarından temsilciler ile zeytin ve zeytinyağı üreticileri katıldı.

"En fazla zeytin ağacı diken ülkeyiz"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, zeytin ağacı sayısını son 15 yılda yüzde 50 artıran Türkiye'nin dünya ölçeğinde en fazla zeytin ağacı diken ülke olduğunu söyledi. Tan, Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının 188 milyon civarında olduğunu, zeytin üretiminin de 1 milyon 200 bin ton civarında olduğunu kaydetti. Son 15 yılda zeytinyağı üretiminin artarak 120 bin tondan 200 bin tona ulaştığını kaydeden Tan, "Anavatanı Anadolu olan zeytin misafir gittiği İtalya, İspanya gibi ülkelerde baş tacı edilmiş. Bizde ise kendi evinde misafir gibi. Zeytini tekrar ülkemizde liderlik koltuğuna oturtmak istiyoruz" diye konuştu.

"Zeytin destek bekliyor"

Zeytinde dünya ikinciliği hedefini anlatan Tan, "Eğer böyle bir hedefimiz varsa zeytinde desteklere devam etmek lazım. Dünyada desteksiz yürüyen zeytincilik yok. AB sadece üretim yardımları bakımından zeytinyağına 1.3 Avro yardım yapıyor. Bu bir kilogram zeytinyağına 10-12 TL destek demek. Bizde ise 11 Kuruş, bir lira bile değil. Bu rakamlarla nasıl rekabet edeceğiz" diye konuştu. Tan zeytin pirim desteğinin en az 5 lira olması gerektiğini söyledi.

"Antalya zeytinde parlayan yıldız"

Konuşmasında Antalya'nın zeytincilikteki durumunu değerlendiren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, "Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız" dedi. Türkiye'nin zeytin ağacı varlığının yaklaşık yüzde 3'ünün bulunduğu Antalya'da 5 milyonun üzerinde zeytin ağacı olduğunu, 55 bin ton zeytin üretimi yapıldığını, 9 bin ton da zeytinyağı üretildiğini kaydeden Tan, "Antalya'da ağaç sayısına oranla ülke geneline göre daha fazla zeytin üretiliyor. Genç ağaç sayısı ve verimlilik oranının yüksek olması avantajı" dedi.

Antalya'nın coğrafi işaretli Tavşan Yüreği Zeytininden elde edilen Tavşan Yüreği Zeytinyağı'nın oleakantal seviyesinin çok yüksek olduğunu, belirten Dr. Mustafa Tan, "Zeytinyağı olarak da coğrafi işaret alabileceğiniz bir ürün" dedi.

"Zeytinyağı fiyatı düşük"

Zeytinyağı fiyatlarını da değerlendiren Mustafa Tan, İspanya'da sızma zeytinyağının üretici fiyatının 3.34 Avro olduğunu belirtirken, bizde üreticiden 28-30 TL'ye alındığına dikkat çekti. Tan, diğer bitkisel yağlardaki fiyat artışına dikkat çekerken, zeytinyağının da hak ettiği fiyattan alıcı bulması gerektiğini ifade etti.

"Zeytinde var yılındayız"

Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Safinaz Arslan, bölgedeki zeytin varlığıyla ilgili bilgi verirken, geçen yıl Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde yüzde 30-50 arası rekolte kaybı yaşandığını belirtirken, "Geçen yıl zeytinde yok yılıydı. Verimimiz ağaç başı 12 kilograma kadar düşmüştü. Bu yıl ise zeytinde var yılı" dedi. Arslan. Manavgat yangınında bölgede 500 bin zeytin ağacının zarar gördüğünü belirtirken, "Toplam ağaç sayısına baktığımızda yüzde 10 kaybımız var" dedi. Arslan, zeytin ağacı başta olmak üzere defne keçiboynuzu gibi yanan ağaçların telafisi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

"Manavgatlı üretici desteklenmeli"

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat'ın zeytin üretimindeki önemini vurgularken yangında zeytin üreticisinin kaybını anlattı. Üreticinin bu yıl en az 100 milyon TL kaybı olduğu, bunun için ödeme beklediklerini anlattı. Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, zeytinde verilen desteğin yetersizliğine işaret ederken, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakındı. Alp, Manavgat yangınından zarar gören zeytin üreticisinin gerek fide gerek nakdi yardımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerel çeşitler için destek istendi"

Toplantıda katılımcılar, zeytinyağı sıkım ücreti, zeytin ve zeytinyağı fiyatı, zeytinde karasu sorunu, zeytine verilen teşviğin yetersizliğini konuşulurken, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Beylik ve Antalya Karası zeytinin üretimi ve bilinirliğinin artması için Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nden destek istedi. - ANTALYA

Dr. Mustafa Tan: Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız
Dr. Mustafa Tan: Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız

Mustafa Tan, Zeytinyağı, Antalya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dr. Mustafa Tan: 'Antalya zeytincilikte parlayan bir yıldız ' - Son Dakika Ekonomi


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