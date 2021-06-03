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Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine Başladı - Son Dakika

Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine Başladı

03.06.2021 13:20
Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine Başladı, System.String[]

Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine BaşladıBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN ÜLKEMİZE KATKILARI ARTARAK DEVAM EDECEKBoğaziçi Üniversitesi gibi köklü bir devlet üniversitesinde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dr.

Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine BaşladıBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN ÜLKEMİZE KATKILARI ARTARAK DEVAM EDECEKBoğaziçi Üniversitesi gibi köklü bir devlet üniversitesinde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Dr. Nedim Malkoç: "Bugüne kadar çalışmaktan gurur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesine, üzerimde büyük emekleri olan SBÜ Rektörü değerli hocam Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ve bana güvenerek bu göreve layık gören Boğaziçi Üniversitesi Rektörü değerli hocam Prof. Dr. Melih Bulu'ya teşekkürlerimi sunarım. Boğaziçi Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemde de ülkemize sunacağı önemli katkıların artarak devam edeceğinden eminim. Rektörümüz Prof. Dr. Melih Bulu liderliğinde Boğaziçi Üniversitesi'ni daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. NEDİM MALKOÇ KİMDİR? Dr. Nedim Malkoç 30 Nisan 1982 yılında Gebze'de doğdu; ilk, orta ve lise öğrenimini Gebze'de tamamladı. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi'nden aldıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Örgütsel sinizm ve örgütsel bağlılık, örgüt kültürü yönetimi, spor yönetimi ve yönetim bilimleri alanında doktora çalışmaları olan Malkoç'un uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunuyor. Malkoç halen Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ikinci lisans eğitimini sürdürüyor. Akademik kariyerine ilk olarak Karabük Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Malkoç, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Personel Daire Başkanlığı görevini sürdüren Malkoç, 2018 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak geçiş yaparak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 18 ay bu görevi sürdüren Malkoç, tekrar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Nedim Malkoç, burada da ikinci bir görev olarak Personel Daire Başkanlığı'nı yürüttü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 20 farklı ilde 62 eğitim ve araştırma hastanesinin akademik personelinin görevlendirmelerinde T. C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon protokolleri kapsamında aktif olarak çalıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yurt dışı ve yurt içi yapılanması ile Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer almasına katkı sundu. Malkoç, 01. 06. 2021 tarihi itibarı ile, her iki üniversite rektörünün de görevlendirme oluruyla, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri olarak yeni görevine başlamış bulunuyor.

Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine Başladı

Cevdet Erdöl, Lisans, Gebze, Nisan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dr. Nedim Malkoç Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik Görevine Başladı - Son Dakika


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