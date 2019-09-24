Dr. Nureddin Nebati; "2023 hedeflerine büyük oranda ulaşmış olacağız"

İSTANBUL - İAÜ Batı Platformu, 2019-2020 Akademik Yılı'nda kapılarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin katıldığı, "2023 Hedeflerine Doğru Türkiye Ekonomisi ve Siyaseti" konulu panel ile açtı. Panelde konuşan Dr. Nureddin Nebati 2023 hedefleri için; "Büyük oranda ulaşmış olacağız" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu, 2019-2020 Akademik Yılı'ndaki ilk toplantısını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ile gerçekleştirdi. Florya Halit Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "2023 Hedeflerine Doğru Türkiye Ekonomisi ve Siyaseti" adlı toplantıda ekonomik durum, siyasi görünüm ve bu başlıklarda 2023 hedeflerinin durumu ele alındı. Dr. Nureddin Nebati'nin yanı sıra programa ayrıca Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, iş, siyaset, akademi ve bürokrasi camiasından seçkin kişiler katıldı.

"Türkiye'ye ekonomik bir operasyonla diz çöktürülmeye çalışıldı"

Toplantıda sunum yapan ve merak edilenleri yanıtlayan Dr. Nureddin Nebati 2023 hedefleri için de büyük oranda ulaşılacağını söyledi. Nureddin Nebati açıklamalarına şu şekilde devam etti; "Türkiye bulunduğu coğrafya itibari ile zaten uluslararası ilişkiler olsun, içerideki siyasi gelişmeler olsun sürekli gündem değiştiren bir durumda. Böyle olunca da uluslararası ilişkilerin, dış işlerin ve ekonomiyi güncel bir şekilde takip etmek ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ortama uygun bir şekilde yönlendirmekte kararlı bir irade lazım. Bu iradeyi de özellikle 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti gösterdi. Bu iradenin bir tezahürü olarak da Türkiye'de vizyon politikaları oluşturularak 2023, 2053, 2071 hedefleri ortaya kondu ve belgeler yayınlandı. Bu vizyon belgeleri çerçevesi içerisinde de hem kurumların hem ülkenin geleceğine ilişkin olarak planlamanın nasıl yapılacağını ilişkin adımlar atıldı. Böylelikle gerek özel sektör gerek kamu sektörü 23,53 ve 71' de neler olacağına ilişkin kendi planlarını da ortaya koyma imkanları oldu. Bu çerçevede Türkiye adımlarını hızlı bir şekilde atıyor devam ettiriyor ancak özellikle 2013'ten itibaren Türkiye üzerine çok ciddi operasyonlar yapıldı. Gezi olayları ile başlayıp, 17-25 Aralıkla devam eden ardında da 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışan bir ekip ve grup son olarak elde edemediği başarısızlıkların arkasından Türkiye'ye ekonomik bir operasyonla diz çöktürmeye çalıştı. Neyse ki çok kısa bir süre içerisinde geçen yıl açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı içerisinde dengelenerek bugünkü noktaya kadar geldi. Türkiye geçmişteki krizleri atlatabilme başarısını ortaya koymuş ve krizlerle baş edebilmenin getirdiği çok önemli bir avantajı elde etmiştir. Bu avantajla güçlenerek ve olaylara çok güçlü bir şekilde müdahale edebilecek şekle dönüştü." Son olarak 2020 için yüzde 5'lik büyüme için çalışmaların başladığını söyleyen Nebati; "2023 hedeflerine dair az önce belirttiğim operasyonlar doğrultusunda bir takım güncellemeler yapıldı dolayısıyla bu yıl elde edilmiş olan başarı önümüzdeki yıllarda da hızlı bir şekilde kendisini gösterecek. 2020 için de Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi. Şimdi o koşullar çerçevesinde hem ihracatın arttırılması, ekonominin hızlı bir şekilde üretim kapasitesinin gerçekleştirilmesi bunun da ötesinde reformların gerçekleştirilmesi ile 2023 hedefleri büyük oranda ulaşmış olacağız" ifadelerini kulandı.

"Azim ve kararlılıkla ilerliyoruz"

Platforma katılan Egemen Bağış ise hedefler için "azim ve kararlılıkla ilerliyoruz" diyerek, "Türkiye bugün geçmişle kıyaslandığı zaman çok iyi bir noktada. Fakat biz geldiğimiz noktayla yetinemeyiz. Bizim için Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelmesi, Türkiye'nin dünyanın en güçlü on ülkesinden biri olma hedefi var. Bunun için de hep beraber, çalışmamız lazım. Üretip, katma değer kazandırıp dünyaya açılmamız gerekiyor. Onun için çabalıyoruz. 2023 hedeflerimize doğru azim ve kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok mesafe aldık ama yetersiz"

Son olarak da 2023 hedeflerini eğitim tarafından değerlendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın; "2023 hedeflerine doğru giderken Türkiye'nin nerede olduğunu, neler yapacağını, neler yapması gerektiğini bugün değerlendireceğiz. Ben bir ekonomist değilim fakat eğitim açısından baktığımız zaman bu konuda ciddi mesafeler alıyoruz. Bu ciddi mesafeler tabi ki de bulunduğumuz yerin yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Hala sıralamalarda gereken yerlerde üniversitemiz yok. Tarihi asırlara dayanan İstanbul'un fethinde Beyazıt'ta üniversitesi olan bir ülkenin bu topraklarda ilk yüzde üniversitesi olması gerekirdi. Daha çok AR-GE çalışmasının, sanayi- üniversite işbirliğinin olması gerekirdi. Tabii ki çok güzel şeyler yapıyoruz yapılanları görmüyoruz anlamına gelmiyor. Fakat eğitimde ben diğer alanlardaki başarıyı, ilerlememizi gösteremediğimizi düşünüyorum. Burada da üniversitelere çok önemli görevler düşüyor. Bir ülkenin ekonomide, siyasette, tarihte, kültürde, fende, teknolojide ve sağlıktaki öncü lokomotif kurumları üniversitelerdir. O yüzden üniversitelerin kendilerini sorgulamaları gerektiğini, dünyayla rekabet edebilmek için ne tür adımlar atmaları gerektiğini düşünmeleri ve kendilerini ona göre revize etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok mesafe aldık ama yetersiz. Alacağımız çok daha büyük mesafeler var" ifadelerini kullandı.