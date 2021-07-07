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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri yayınlandı. - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri yayınlandı.

07.07.2021 16:07
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri yayınlandı., System.String[]

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri "Journal of Nursing Management" ve "Kybernetes" dergilerinde yayınlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri "Journal of Nursing Management" ve "Kybernetes" dergilerinde yayınlandı.

"Kybernetes" : 'A meta-analysis of the variables related to turnover intention among IT personnel' isimli makale için TIKLAYINIZ

"Journal of Nursing Management" : 'Abusive Supervision Climate and Turnover Intention: Is It My Coworkers or My Supervisor Ostracizing Me' isimli makale için TIKLAYINIZ

Spor Bilimleri Fakültesi, Hakan Özkan, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Özkan' ın örgütsel davranış ve yönetim alanındaki makaleleri yayınlandı. - Son Dakika


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