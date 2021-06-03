Üye Girişi
Dr. Öğr. Üyesi Aydemir "Özel Çocuklarımızın Farkında Olalım" - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Aydemir "Özel Çocuklarımızın Farkında Olalım"

03.06.2021 11:18
Dr. Öğr. Üyesi Aydemir

"Telafi eğitimi sürecinde genel eğitim okullarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimize en üst düzeyde destek sunulmalıdır.

"Telafi eğitimi sürecinde genel eğitim okullarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimize en üst düzeyde destek sunulmalıdır. "

Pamukkale Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aydemir açıklamalarına pandeminin gölgesinde çoğunlukla uzaktan eğitim yoluyla sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılında genel eğitim okullarında eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin bu süreçten oldukça olumsuz etkilendiğini belirterek başladı. Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir: "Yaş ve sınıf düzeyinden bağımsız, gereksinimlerine göre eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerimiz normal süreçte kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi kapsamında eğitim almakta, gereksinimlerine göre hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı uygulanmakta ve düzenlenen sınıf içi uyarlamaların yanında destek eğitim odalarında da haftada 12 saate kadar bireysel eğitim almaktaydılar. Ancak mevcut duruma baktığımızda pandemi sürecinde yasalarla güvence altına alınan bu hakların özel gereksinimli öğrencilerimize sunulmasında uzaktan eğitimin doğasından kaynaklanan eksikliklerin yaşandığını görmekteyiz. Bu duruma özel gereksinimli öğrencilerin ekran başında eğitim almaya uygun olmamaları da eklenince; öğrencilerimizin yeni kazanımlardan mahrum kaldıkları, daha önce elde ettikleri kazanımlarda gerilemeler yaşadıklarını ve ev ortamındaki problem davranışlarının arttığı görülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinin olumsuz etkilerinden birisi de öğrencilerin değerlendirilme sürecini zorlaştırmasıdır. Normal süreçte bile özel gereksinimli öğrencilerimizin fark edilmesinde yaşanan güçlükler düşünüldüğünde, uzaktan eğitim sürecinde sınıf ortamında gözlem yapma olanağının kısıtlanması, özel gereksinimli öğrencilerimizin fark edilme sürecini dolayısıyla geciktirecektir. Bu nedenle yüz yüze eğitim sürecinin tekrar başladığı şu günlerde okul rehberlik servisleri tarafından öğretmenlerle iş birliği içinde, tüm beceri alanları kapsamında tarama çalışmalarına başlanması ve öğrencilerin gelişim basamaklarını gerçekleştirmeleri yönünden değerlendirilmeleri; önümüzdeki dönem yaşanabilecek problemleri en aza indirecektir. "

"Uzaktan eğitim sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla eğitim sistemindeki tüm birimlerin koordineli bir şekilde müdahale programı oluşturması gerekmektedir. "

Açıklamalarına "Pandemi etkisiyle yaşanan olumsuzlukları geri alamayacağımıza göre bir an önce önümüzdeki dönem karşılaşılabilecek olası problemlere karşı önlemler almalı ve özel gereksinimli öğrencilerimizin geleceğini planlamalıyız. " diye devam eden Dr. Öğr Üyesi Aydemir, "Bunun ilk adımı ise MEB tarafından açıklanan telafi eğitim kapsamında atılmalıdır. Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilerimizin gruplardan bağımsız, okula her gün gelmesinin sağlanması ve okul rehberlik servisi-öğretmen iş birliğinde özel bir program hazırlanarak destek eğitim odalarının aktif hale getirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca özel gereksinimli öğrencilerimizin sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinlikler hazırlanmalı ve bu süreçte ailelere rehberlik yapılmalıdır. Ailelerimizin çocuklarına yönelik düzenlenecek müdahale programı sürecinde okul idaresi ile iletişime geçmesi ve işbirliği yapması da oldukça önemlidir. Başta birinci sınıf öğrencileri olmak üzere henüz okumaya geçememiş, okumaya geçse bile okuma hataları yapan ya da akıcı okuma yapamayan öğrencilerin disleksi yönünden değerlendirilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca başta birinci sınıf öğrencileri olmak üzere henüz okumaya geçememiş, okumaya geçse bile okuma hataları yapan ya da akıcı okuma yapamayan öğrencilere bu eksiklerini gidermeye yönelik müdahale programı hazırlanmalı; müdahaleye tepkide yetersiz kalan öğrenciler son yıllarda yaygınlığı hızla artan disleksi yönünden değerlendirilerek RAM'a ya da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümüne yönlendirilmelidir. Son olarak; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk esirgeme kurumlarında ve çocuk evlerinde kalan öğrencilerimizin de okullarda gerek akademik gerek sosyal yönden değerlendirilmeleri ve önümüzdeki dönem yaşanabilecek olası problemlerin önlenmesi amacıyla bir telafi programı uygulanması da oldukça önemlidir. Özel çocuklarımızın farkında olalım ve onlara imkan verildiğinde neler yapabildiklerini görmeye çalışalım. Unutulmaması gerekir ki; özel eğitim sürecinde alınan küçük bir önlem ve gerçekleştirilen doğru bir çaba; doğabilecek birçok büyük sorunu önlediği gibi çocuklarımızın hayatını da olumlu yönde değiştirebilmektedir. " şeklinde sözlerini tamamladı.

Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Özel Çocuklarımızın Farkında Olalım

Pamukkale Üniversitesi, Tamer Aydemir, Pandemi, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dr. Öğr. Üyesi Aydemir 'Özel Çocuklarımızın Farkında Olalım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Öğr. Üyesi Aydemir "Özel Çocuklarımızın Farkında Olalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement