Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy'un Yeni Makalesi Yayınlandı. - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy'un Yeni Makalesi Yayınlandı.
11.06.2021 14:22
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY'un İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde halk sağlığı alanında yaptığı "Targeted Mesoporous Silicga Nanoparticles for Improved Inhibition of Disinfectant Resistant Listeria...
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇOBAN DİNÇSOY'un İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde halk sağlığı alanında yaptığı "Targeted Mesoporous Silicga Nanoparticles for Improved Inhibition of Disinfectant Resistant Listeria monocytogenes and Lower Environmental Pollution" adlı makalesi Sources Citation Index (SCI) kapsamında Q1 dergi listesinde yer alan Journal of Hazardous Materials'de Elsevier yayınevi tarafından yayımlanmıştır.
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