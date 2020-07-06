Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, savunma sanayi alanında araştırmacı olarak görevlendirildi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Neşe Keklikcioğlu Çakmak, Savunma Sanayisi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde kurulan "Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) grubuna araştırmacı olarak seçildi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak sistem/alt sistem ürünleri geliştirmek hedefi kapsamında Savunma Sanayisi Başkanlığı öncülüğünde grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması için çalışma grupları oluşturuldu.



Bu kapsamda Çakmak da OTAĞ grubunda araştırmacı olarak yer alacak.

Eylül 2020'de OTAĞ çalışmalarının sonuçlanması ve raporunun yayımlanarak yol haritasının oluşturulması planlanıyor.