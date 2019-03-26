Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş: Hedefimiz Öğrencilerimizi Tam Donanımlı Olarak Yetiştirmek

Atılım Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş, "Biz ulusal sempozyum düzenleyeceğiz.

Atılım Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş, "Biz ulusal sempozyum düzenleyeceğiz. Bu öğrenciler için büyük bir heyecan oldu. Aynı zamanda projeler yapmaya çalışıyoruz öğrencilerimiz ile birlikte. Şu anda 1'inci sınıf oldukları için çok fazla araştırma çalışmalarına başlayamadık, ama sonraki yıllarda hedefimiz, öğrencilerimizi projelerimiz içerisinde de çalıştırmak, doyurmak, yoğurmak" dedi.



Malatya'dabulunan bir otelde 25- 26 Mart'ta çeşitli üniversitelerin stantları kurulduğu bir fuar düzenlendi. Üniversiteye aday olan öğrenciler için bu fuara katılan üniversiteler büyük ilgi görüyor. Belirli saatler aralığında üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından konferanslar da veriliyor. Ankara Atılım Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş da, "Geleceği Yönlendirecek Sağlık Meslekleri" konulu sunumuyla,kendilerine yoğun ilgi gösteren aday öğrencilere Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan bölümler hakkında bilgiler verdi.



CİHAN: "TIP FAKÜLTESİNİ AÇIYOR OLMAMIZIN AYRI BİR HEYECANI VAR'



Ankara Atılım Üniversitesi Tanıtım Uzmanı Emre Cihan, bugün Atılım Üniversitesi olarak Malatya'da olduklarını, 'Üniversite Tercih Tanıtım' kapsamında Malatya'da aday öğrenciler ile birarada olduklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Öğrencilere üniversitemizi anlatıyoruz, bölümlerimiz hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Geçtiğimiz hafta Konya ve Kayseri'de aday öğrenciler ile buluştuk. Bugünde Malatya'da aday öğrencilerin yoğun bir ilgisi var standımıza. Üniversitemizi detaylı bir şekilde kendilerine anlatıyoruz. Tıp Fakültemizi bu sene açıyoruz ve aday öğrencilere detaylı bilgilendirmeler yapıyoruz. Tıp Fakültemiz ile birlikte busene 7'nci fakültemizi açmış oluyoruz. Tıp Fakültesi dışında Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Hukuk, İşletme, Fen Edebiyat ve Güzel Sanatlar fakülteleri üniversitemiz bünyesinde bulunmaktadır. Yine Sivil Havacılık Yüksek Okul üniversitemiz bünyesinde bulunmaktadır. Atılım Üniversitesi olarak 1996 yılından bu yana eğitim dünyasının içerisindeyiz. Uygulamalı eğitimlere çok önem veriyoruz. Özellikle Mühendislik Fakültemizde 150 laboratuvarımızla öğrenci arkadaşlarımızı 1'inci sınıftan itibaren mesleğe hazırlayarak, onları 4'üncü sınıfa geldiklerinde profesyonel bir şekilde eğitim hayatlarını tamamlamalarını sağlıyoruz. Malatya'dan sınava girecek öğrenci arkadaşlara başarılar diliyoruz. Güzel bir sınav geçirmeleri dileğiyle."



GENÇBAŞ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ OLARAK ULUSAL BİR SEMPOZYUM DÜZENLEYECEĞİZ



Ankara Atılım Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş, üniversitelerini tercih eden öğrencilerin şuanda çok memnun olduklarını ifade ederek, "Ders içeriklerini doya doya alıyorlar. Aynı zamanda biz teorik derslerimizi de eğitim teknolojileri ile interaktif eğitim yöntemleri ile donatılmış şekilde uyguluyoruz, ters- düz edilmiş yöntemleri kullanıyoruz. İnteraktif şekilde online eğitimlerimizi ders içerisinde sağlıyoruz. Aslında şuan 'Z kuşağı' dediğimiz öğrencilerimize de hitap etmeye çalışıyoruz. Çünkü onları interaktif eğitime katmadığınız sürece ilgilenemiyorlar çabuk dağılıyorlar. Şuanda eğitim içeriğimiz, eğitim yöntemlerimiz buna uygun. Aynı zamanda biz öğrencilerimize sadece teorik eğitimle ve dersle doldurmuyoruz. Şunu da yapıyoruz; arada bilimsel paylaşımlar yapıyoruz, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bunlar da öğrencilerin motivasyonunu, aidiyeti arttırıyor açıkçası. Yeni öğrenci toplulukları kurduk. Mentörlük eğitimleri yaptık. 1'inci sınıf öğrencilerimiz şuanda hazırlık öğrencilerimize mentör oluyorlar. Toplanıyorlar ve bazı etkinliklere katılıyorlar, bilimsel faaliyetler düzenliyorlar. Bizim fakülte olarak yaptığımız bilimsel faaliyetlere katılıyorlar. Bunlar onlar için çok büyük teşvik oluyor. Şimdi mesela hemşirelik haftamız var Mayıs ayında. Ulusal bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bu öğrenciler için büyük bir heyecan oldu. Aynı zamanda öğrencilerimiz ile birlikteprojeler yapmaya çalışıyoruz. " şeklinde konuştu. - Malatya

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