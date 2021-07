Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu. - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz, Dr. Öğr. Üyesi Gönül Ertunç Gülçelik'in "Effect of Vestibular Rehabilitation on Bilateral Hypofunction According To Etiological Factors" isimli çalışmasını Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi'nde sundu.

https://onoder2021. serenaslive. com/files/937685cca5ed42aea40b2fbe0e4746fa. pdf