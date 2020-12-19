Dr. Öğr. Üyesi Koçer: "Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz" - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Koçer: "Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz"

19.12.2020 14:05

Dr. Öğr. Üyesi Koçer: "Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz" Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr.

Dr. Öğr. Üyesi Koçer: "Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz"

KONYA - Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, korona virüsün damarlarda hasar oluşturabildiğini belirterek, hastalığa yakalanmadan önce vücutta ne gibi hasar olabileceğini ve vücudun hazır olup olmadığını tespit edebildiklerini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Dahiliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Koçer, bütün dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir pandemi olayını yaşadıklarını ifade ederek bu dönemde virüsün neler yapabileceğini tahmin edemediklerini dile getirdi. Hastaların bir kısmının çok ağır, bir kısmının da bunu belli belirsiz semptomlarla atlattıkların aktaran Bülent Koçer, "Acaba bu virüs bizim sağlığımızda ne gibi parametreleri bozabilir? ya da hastalığı atlatanlar bunu nasıl geçiriyor, diye araştırmalar yapılmış. Gerçekten bu virüs öncesinde ya da hastalığa yakalanmadan önce vücudumuz buna hazır mı? Değil mi? Sonrasında hastalığı geçirenlerde 1 ay sonra, 2 ay sonra ve 3. ay sonrası kontrollerinde vücutta ne gibi hasarlar bırakmış? Bunun için çok önemli olan bazı check up parametrelerini biz gündeme getirdik ve bunları uyguluyoruz. Özellikle korana virüs enfeksiyonu bilindiği üzere damar yapısında çok ciddi komplikasyonlar oluşturabilen bir virüs. Vücuda girdikten sonra özellikle akciğerde çok ciddi hasarlar, kalp damarlarında, böbrek damarlarında ve vücudun genel damar yapısında aylar sonra bile hasar oluşturabiliyor. O yüzden bunları tahmin etmek ve bunları önceden belirleyebilmek için bizim hazırladığımız çok ciddi check up paketlerimiz var. Bunlarda hastalığın önceden vücutta ne gibi bir hasar bırakabileceğini ya da biz buna gerçekten hazır mıyız? Bunları tespit ediyoruz" dedi.

Pandemi dönemindeki beslenme ve uyku düzenine değinen Dr. Öğr. Üyesi Koçer, "Beslenme alışkanlıklarımızın bu dönemde daha çok sebze ve meyve ağırlıklı olmasına önem vermemiz, kuru baklagilleri tüketmemiz çok önemli. Uyku düzenimizin çok iyi olması ve yapılabiliyorsa düzenli egzersiz yapılması lazım. Bunlar Covid enfeksiyonu öncesinde ve sonrasında hastayı koruma amaçlı çok ciddi faydaları olan parametrelerdir" şeklinde konuştu.

Vücudun korona virüse gerçekten hazır olup olmadığı aşamasında check up'ı çok ciddi olarak önerdiklerinin altını çizen Koçer, "Çünkü vücudun damar yapısı, vitamin düzeyleri, kan parametreleri, böbrek fonksiyonları özellikle astım hastaları için akciğer parametrelerini ölçerek biz bu hastalığa yakalanmadan önce gerçekten virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz
Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz
Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz
Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz

Dahiliye bölümü, Koronavirüs, Konya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Koçer: 'Virüsü yenmek için vücudumuzun hazır olup olmadığını tespit edebiliyoruz' - Son Dakika


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