Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı'nın Kitap Bölümü Yayımlandı. - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI'nın " Marmara Bölgesi'nin Yöresel Mutfak Kültürü" adlı kitap bölümü "
Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar - Örnek Menü ve Reçeteler" adlı kitapta yayınlandı.
KİTABIN ADI: Temel Bilgilerle Yöresel Mutfaklar - Örnek Menü ve Reçeteler
YAYINEVİ: Nobel Yayıncılık
YAYIN TARİHİ: 2021
EDİTÖRLER: Doç. Öğr. Üye. Hatice Sarı Gök/ Öğr. Gör. İpek Ünal
BÖLÜM ADI: Marmara Bölgesi'nin Yöresel Mutfak Kültürü
YAZAR ADI: Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı
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Kaynak: Habermetre
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