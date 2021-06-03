Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur'un Makalesı "Journal Of Educatıon Issıue" Dergisinin Mayıs 2021, 7'Ncı Sayısında Yayımlanmıştır - Son Dakika

Spor Kulüplerinin kültür değişkenlerini belirlemek ve bunun alan yazındaki karşılığını incelemek maksadıyla, "Examination of Organizational Culture Variables in Sports Organizations (Perspective from Turkey)" konulu bilimsel çalışmam "Journal of Education Issiue" dergisinin Mayıs 2021, 7 nci sayısında yayımlanmıştır.

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