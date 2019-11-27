Dr. Öğr. Üyesi Solgun: Yürütecin verdiği kısıtlama bebeğin psikolojisini olumsuz etkiliyor

Ailelerin, bebeklerinin emekleme ve yürüme sürecinde sıklıkla yürüteç kullanımına yöneltmesinin bebekte olumsuz etkiler yaratacağını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, yürütecin omurga sağlığını da etkilediğine vurgu yaptı.Solgun, "Yürütecin verdiği kısıtlama nedeniyle bebek istediği yere ilerleyemediği için psikolojisini olumsuz etkiliyor" dedi.

Bebeklerin özellikle 9 aylıktan sonra kendi başına ayakta durmayı öğrenip yürümesi hem ebebeynler hem de bebeğin kendisi için oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu uzmanlar belirtiyor.Uzmanlar ayrıca bu andan itibaren iki yaşına kadar olan zamanda doğduğunda sadece refleksif hareketlere sahip olan bebek emekleme, yürüme, el ve ayak becerisini kazanarak kendi ihtiyaçlarının bir kısmını yapan ve yürüyen bir bireye dönüştüğünü de söylüyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, bebeklerde emekleme dönemi hakkında konuştu. Bu dönemde ailelerin yürüteç kullanımına yöneldiğine vurgu yapan Solgun, "Kalça yapıları tam gelişmediğinden kalça kemiklerinde problemler oluşabilir. Yapılan çalışmalarda 1-2 yaş arası kafa travmalarının nedenleri arasında, yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir" dedi.

"6-9 AYLIK BEBEĞE EMEKLEMEYİ ÖĞRETMEYE BAŞLAMAK GEREKİYOR"

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, bazı bebeklerin emeklemeden de yürüyebileceğine dikkat çekerek, "Motor gelişim, santral sinir sisteminde olgunlaşma ve öğrenme yoluyla gerçekleşir. Bebeğin motor fonksiyonları kontrol edebilmesi hem bedenin yeterli olgunluğa ulaşmasına hem de öğrenmeye bağlıdır. Bu süreçlerde kazanılan bu becerilere motor gelişim denilir. Yürüme, konuşma, bağırsaklarını ve idrar torbasını kontrol etme, elle tutma ve el kontrolü gibi beceriler temelde olgunlaşmaya dayalı motor becerilerdir. Bu olgunlaşma süreçlerini hızlandırma ya da geciktirmede çevresel koşullarında etkili olduğunu bilinmektedir. Bebeklerin emeklemesi yürümeye geçiş öncesi bir alıştırmadır." diye konuştu.

"BAZI BEBEKLER HİÇ EMEKLEMEDEN YÜRÜYEBİLİR"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, "Bebekler genelde yürüme öncesi emeklerler sonra yavaş yavaş yürümeye geçerler" dedi ve ekledi: Bazı bebeklerse hiç emeklemeden yürüyebilir. İki süreçte normal olarak kabul edilir. Bebekler genelde 6-9 aylık olduklarında emeklemeyi öğretmeye başlamak gerekir. Çünkü bebekler ortalama 6 aylık olduklarında emekleme belirtileri göstermeye başlayabilirler. Emekleme zamanı konusunda bebekten bebeğe farklılık olabilir. Bebekler 5-6 aylıkken öncelikle destekli oturmayı öğrenirler. 6-7 aylıktan itibaren desteksiz olarak kendi başına da oturabilirler. Daha sonra oturmayı öğrendikten sonra emeklemeye başlamak bebek için bir sonraki önemli aşamadır. Her bebeğin gelişiminin birbirinden farklı olabileceğini unutmamanız gerekir. Bazı bebekler diğerlerine göre daha hızlı gelişim gösterebilir. Bazıları ise biraz daha yavaş olabilir"

"YÜRÜME DÖNEMİNDE DURAKLAMA VE KESİNTİYE NEDEN OLUR"

Bebeklerin emekleme ve yürüme sürecinde sıklıkla ailelerce yürüteç kullanımı gündeme gelmektedir diye konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun şu konulara dikkat çekti: "Aileler özellikle 4-7. aylar arasında, biraz da aile dostlarının da baskısıyla çocuklarına yürüteç alırlar ve kullandırırlar. Yürüteç bebeğin bu dönemlerinde doğal sıralamada (refleksler dönemi, tam basamadığı çökme dönemi, tekrar ayakları üzerine bastığı istemli ayağa kalkma dönemi ve sıralama - yürüme dönemleri) duraklama ve kesintiye neden olur" dedi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

"Bebek yürütecin verildiği kısıtlama nedeniyle her istediği yere ilerleyemediğinden psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir" diyen Solgun, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalça yapıları tam gelişmediğinden kalça kemiklerinde problemler oluşabilir. Ayrıca Kifoz ve Skolyoz gibi omurga eğriliklerine de neden olabilmektedir. Bebek yürüteçte ayak uçlarını daha çok kullandığından gelişen bu alışkanlık nedeniyle yürüme dönemi de ayak parmak uçlarında yürüme gelişebilir. Yapılan çalışmalarda 1-2 yaş arası kafa travmalarının nedenleri arasında, yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir. Ayak yapısı daha hazır olmadan bastırıldığı için ayak deformiteleri oluşabilir. Özetle, bebeğinizin fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan problemler yaratabildiğinden yürüteç kullanımı önerilmemektedir. Bebeklerimize güvenli bir alan sağlayarak oyun oynaması, emeklemesi ve ayakta durma gibi hareketleri yapmasına destek olmak sağlıklı motor gelişmeleri için daha iyi bir yol olacaktır."