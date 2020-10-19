Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz" - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz"

19.10.2020 12:24

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr.

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz"

KONYA - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, korona virüs hastalarının iyileştikten sonra tekrar enfekte olabileceğini belirterek, "Yani bu, bir daha virüse yakalanmayacağız anlamına da gelmez" dedi.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, korona virüsün uzun süreli, özellikle yaşlı ve kritik hastaları etkileyen, ölümle sonuçlanabilen ciddi hastalıklara yol açmaya başladığını söyledi. Bu konudaki tecrübelerinin çok az olduğunu ve ilk dönemlerde yeteri kadar ilaçlara sahip olmadıkları için hastalığın ağır seyrettiğini anlatan Doğaç Uğurcan, "Bu süre içerisinde bilinçlenmeye başladık. Maske kullanımı, el yıkama, sosyal mesafe gibi kuralları iyi uyguladığımız zaman bu mikroorganizmanın yayılımının azaldığını gördük. Ancak yaz döneminde pek çok kişi maalesef bu kuralların hiçbirine dikkat etmediği için özellikle küçük iller, kasabalar dahil pek çok yerden hastanemize hastalar gelmeye başladı. Kimisinin hiç şikayeti yoktu ama kimi çok ağır olarak hastaneye yatmak zorunda kaldı. Biz artık biraz daha tecrübeliyiz. Daha fazla tedavi seçeneklerimiz var. İlaçlara ulaşmamız çok kolaylaştı. Dolayısıyla bir taraftan Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle büyük bir yol kat ettik. Artık hastalara erken tanı koyup erken dönemde tedavi edebiliyoruz. Yoğun bakım şartlarımız artık çok uygun. Her ilde yoğun bakıma ulaşım kolaylaştı. Dolayısıyla da artık eski durumdan biraz daha düzelip bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum tedavi konusunda" şeklinde konuştu.

"İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz"

Covid-19'un daha önce görülen virüslerden biraz daha farklı seyrettiğini kaydeden ve bunun da kendileri için ilk tecrübeleri olduğunu aktaran Uğurcan, hastalığı influenzaya benzettiklerini belirtti. Hastalığın ilk başlarda grip gibi olduğunu düşündüklerini dile getiren Uğurcan, "İnfluenza ortalama bir hafta 10 günde iyileşirken Covid-19'da bu sürecin biraz daha uzadığını, özellikle de KOAH, diyabeti olan, astımı olan ya da bir kalp hastası olan riskli kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde bu hastalığın sanki kronik bir enfeksiyon gibi 1 aydan daha uzun sürebildiğini gördük. Bu bizim için farklı bir durum. Çünkü biz tedavimizi veriyoruz hastaya tanı koyduğumuz zaman ancak hasta tedaviyi aldıktan sonra bile hastanın şikayetleri özellikle öksürük, nefes darlığı solunum sıkıntısı gibi şikayetleri 1 ay sürebiliyor. Tat, koku almada bozukluk 2-3 ay sürebiliyor. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda hasta bir haftada tedaviyi alıp 1-2 hafta sonra iyileştiğini düşünse bile mikroorganizma vücudu tam olarak terk etmeyebiliyor. Biz bu süreci sanki iyileştik de ikinci kez farklı bir mikropla hasta olduk yerine, ilk hastalığa yakalandığımızdaki virüsün etkilerinin devam ettiğini düşünmek daha doğru olabilir. İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz. Yani bu, bir daha virüse yakalanmayacağız anlamına da gelmez" diye konuştu.

"Hastaları sıkı takipte tutmaya devam ediyoruz"

Kişilerin bir kısmının mikroorganizmaya yakalandıktan sonra hastalığa uzun süre devam edebildiği gibi bir kısmının da iyileşip farklı bir mikropla tekrar enfekte olabileceğini kaydeden Uğurcan, "Oluşan antikorların koruyuculuğu ortalama 3 ila 6 ay kadar sürebiliyor. Daha sonra tekrar enfekte olma riski tabii ki mevcut. Şu anda bize gelen hastalarda ikinci bir enfeksiyon olayı çok fazla görmedik. Ama çok uzayan vakalarımız var maalesef. Kimi hastalar tedaviden sonra geçmeyen öksürük, aşırı halsizlik, iştahsızlık şikayetleriyle bize tekrar başvuruyor. Tahliller istiyoruz, tekrar görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Her şey normal ancak hastalık ve şikayetler devam edebiliyor. Böyle durumlarda da semptomatik tedaviler verebiliyoruz. Hastalığın düzelmesi için hastayı destekleyici tedaviler öneriyoruz ve hastaları sıkı takipte tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz

Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Konya, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: 'İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde         
11:13
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor         
10:05
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur         
09:42
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu         
00:59
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "İyileştikten sonra yeni bir organizmayla da tekrar enfekte olabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei