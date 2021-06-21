Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Tüm insanların aşılarını yaptırmasında fayda var" - Son Dakika

Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: "Tüm insanların aşılarını yaptırmasında fayda var"

KONYA - Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, kontrollü açılma döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, herkesin Sağlık Bakanlığına güvenerek aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, 2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber ülke olarak ağır bir süreç geçirildiğini söyledi. Haziran ayında kontrollü açılma döneminin başlamasıyla beraber bir takım önlemler alarak yeni bir süreç içerisine girildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan, "Bu süreçte her şey yolunda gidiyor gibi görünse de aslında pek çok uymamız gereken kurallar var. Bu kurallara uymaya devam etmeliyiz. Bunun başında da Sağlık Bakanlığının belirlediği maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Kontrollü açılma döneminde özellikle kalabalık ortamlarda, kapalı yerlerde yine cerrahi maske kullanmaya devam etmemiz lazım" dedi.

"Açık mekanlarda oturmak bizim için iyi olacaktır"

Mutlaka el yıkamaya dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uğurcan, "Ellerimizi bir yere değdikten sonra yıkamaya muhakkak devam etmemiz lazım. Bu el dezenfektanları ile ya da su veya sabun ile 30 saniye süre ile ellerimizi yıkamamızda bu mikroorganizmalardan kurtulmamız için önemli bir yoldur. Gittiğimiz restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uymaya mutlaka devam etmemiz lazım. Görüştüğümüz kişilerle aramızda bir buçuk metrelik mesafe olmalı. Oturduğumuz yerlerde 2 kişiden daha fazla oturmamakta fayda var. Mümkünse kafelerin açık yerlerinde oturmak bizi koruyacaktır. Onun dışında işimize giderken, toplu taşıma araçlarını kullanırken maske kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Açık havada tek başımıza yürüyüş yaparken belki bu kuralları biraz daha esnetebiliriz ama iş yerlerinde, okullarda mutlaka maske kullanmalıyız. Çok fazla klimalı ortamlarda kalmamakta fayda var. Açık mekanlarda oturmak bizim için iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

"Tüm insanların aşılarını yaptırmasında fayda var"

Dikkat edilmesi gereken konulardan birinin aşılama olduğunu anlatan Doğaç Uğurcan, "Sağlık Bakanlığı ilk olarak belirlenen risk gruplarında çalışma başlatmıştı ancak şu anda bu durum tüm vatandaşlara yayılmış vaziyette. Yaş sınırları giderek aşağıya doğru düşmeye başladı. Kronik hastalığı olsun olmasın tüm insanların aşılarını bu dönemde yapmasında fayda var. Ülkemize gelen Çin aşıları hem Avrupa'dan gelen aşılar bulunuyor. Rus aşıları da yakın zamanda gelmeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşıları mutlaka olmamız gerekiyor. Toplum bağışıklığının sağlanmasıyla emin olun ki artık korona virüsün yayılması da kontrol altına alınacak ve kontrollü açılmadan, açılma dönemine gireceğiz. Toplum bağışıklığının kazanılmasıyla da hem sosyal hayatımızda hem günlük hayatımızda hem de ev hayatımızda bu kuralları biraz daha esneteceğiz. Biraz daha kendimize güvenilir hastalığın yayılmasını önleyecek şekilde daha rahat olmaya devam edeceğiz. O yüzden ister Çin aşısı olsun ister Avrupa kaynaklı ya da Rus aşıları olsun bunların güvenilirliği konusunda da mutlaka bakanlığa güvenmek ve itimat etmekte fayda var. Aşılamanın da tamamlanmasıyla beraber bu tam açılma sürecine de girmiş olmaya başlayacağız" diye konuştu.