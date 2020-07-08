Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Çınar ABD'den ESOGÜ'ye dönüyor - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Çınar, Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye'ye çağrılan 47 akademisyen arasında yer aldı.

Endüstri 4.0 ve yapay zeka alanlarında çalışan Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Çınar'ın NewYork'ta bulunan Rochester Institute of Technology'de eğitim; dünyanın mikroçip geliştiren sayılı firmaları arasında yer alan ASML'de çalışma deneyimi bulunmakta. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ESOGÜ'de ders vermeye başlayacak Dr. Öğretim Üyesi Çınar, yurtdışındaki çalışmalarına Türkiye'den devam ederek bilgi ve deneyimlerini öğrencileri ile paylaşacak.

Başvuru sonuçlarına ilişkin haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından "Rüya takımı işbaşında! Hayaller gerçeğe, Türkiye'nin geleceğine dönüyor. Tersine beyin göçünün en vizyoner politikası hayata geçti. Dünyanın alanında en iyileri ülkemize geldi" ifadeleri ile duyurdu. Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile küresel şirketlerde çalışan 5'i yabancı uyruklu 47 akademisyen tersine beyin göçü kapsamında kadroları bulunan üniversitelerde hizmet verecekler. - ESKİŞEHİR