Dr. Öğretim Üyesi Mersin, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
11 dakika önce
Siirt'te kalp krizi geçiren Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin yaşamını yitirdi.
Siirt'te kalp krizi geçiren Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mersin, merkez yerleşkesindeki odasında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden görevlilerin bildirmesi üzerine Mersin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mersin'in vefatı üniversitede üzüntüyle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA
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