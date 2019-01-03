Son Dakika Haberleri: Dr. Ömer Atakan Soğur: "Verem, Tedavisi Olan Bir Hastalıktır"

Dr. Ömer Atakan Soğur: "Verem, Tedavisi Olan Bir Hastalıktır"

2 saat önce

Verem Haftası nedeniyle Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Atakan Soğur, verem mikrobunun özellikle kış aylarında daha çok görüldüğüne işaret ederek "Verem mikrobu, herhangi bir nedenle tedavi görmemiş veya düzenli olarak tedavi görmeyen hastalardan havayolu ile bulaşmaktadır" dedi.

Dr. Ömer Atakan Soğur:
Verem Haftası nedeniyle Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Atakan Soğur, verem mikrobunun özellikle kış aylarında daha çok görüldüğüne işaret ederek "Verem mikrobu, herhangi bir nedenle tedavi görmemiş veya düzenli olarak tedavi görmeyen hastalardan havayolu ile bulaşmaktadır" dedi.

Hastalığın öksürme veya hapşırma yoluyla bulaştığına dikkati çeken Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ömer Atakan Soğur, "Bu nedenle özellikle kış aylarında ve toplu yaşanılan yerlerde (kışla, yurt vb.) bulunduğumuz yerleri havalandırmak korunma için önemlidir. Özellikle şiddetli öksürük, öksürükle beraber kan tükürme, nefes darlığı yaşayan, gece terlemeleri ve kilo kaybı olan vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Verem, tedavisi olan bir hastalıktır. Tedaviye başlanılmasının ardından bulaştırıcılık kısa süre içerisinde azalmakta ve kaybolmaktadır." şeklinde konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Oltu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:33:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr. Ömer Atakan Soğur: "Verem, Tedavisi Olan Bir Hastalıktır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]