Dr. Ömer Küçükdemirci: "Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir" - Son Dakika

Dr. Ömer Küçükdemirci: "Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir"

10.11.2020 13:40
Dr. Ömer Küçükdemirci:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Ömer Küçükdemirci, yaşlıların muhafaza edilmesi ve salgının yayılımının önlenmesi için önemli açıklamalarda bulundu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Ömer Küçükdemirci, yaşlıların muhafaza edilmesi ve salgının yayılımının önlenmesi için önemli açıklamalarda bulundu.

"Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir" diye açıklamalarına başlayan Uzm. Dr. Küçükdemirci, "Son yedi aydır kara bir bulut gibi tepemize çöken korona virüs belasından bizleri kurtaracak bir gelişme henüz bulunamadı. Tüm bilim dünyası virüsten kurtulabilmek için aralıksız çözüm bulmaya çalışıyor, dünyanın dört bir yanında sağlıkçılar acı çeken ve nefes almakta zorlanan korona virüs hastalarını kurtarmak için gece-gündüz demeden uğraşıyorlar. Bir takım tedavi yöntemleri ile hastalığa yakalanmış insanlarımızı tedavi edebilmekteyiz fakat bizler ne yaparsak yapalım bu virüs bazı hastalarımız da onarılmaz hasarlar bırakabiliyor ve bazen de sevdiklerimizi bizden koparabiliyor. Bu durumda özellikle büyüklerimizi ve kronik rahatsızlığı olan sevdiklerimizi korumak en önemli önceliğimiz olmalı, çünkü bu hastalığa en açık ve en savunmasız olanlar kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlı hastalarımızdır. Bu sebeple özellikle dedelerimizin, nenelerimizin hal hatırlarını bir süre uzaktan soralım, ihtiyaçlarını karşılamak için bizler marketlere gidelim, okul çağındaki tatlı torunlarını şu meretin çaresi bulununcaya kadar bir süre pamuk yüzlü dede ve nenelerimizden uzak tutalım. Tabii ki bu virüs gençlerimizi de yakalamakta fakat çoğu zaman semptomsuz veya çok hafif geçirebilmekte, kendisini hasta hissetmeyen gençlerimiz ve çocuklarımız da bu hastalığı büyüklerimize taşımakta, pusuda bekleyen hastalık sevdiklerimizi bizden alabilmektedir. Bizler korona virüse bu fırsatı vermeyelim, maske ve mesafenin önemini sürekli hatırlatalım onların morallerini bozma pahasına da olsa taşıyabilecekleri hastalığın nelere mal olabileceğinden bahsedelim, bir süreliğine büyüklerimizden uzak duralım, hal hatırlarını uzaktan soralım, onların ihtiyaçlarını karşılayalım ki güneşli günlerde onların sosyal mesafe ile dolaşabilme özgürlüğünü ellerinden almayalım çünkü bizlerin ve gençlerin yapmadığı küçük fedakarlıklar büyüklerimizi çok basit olan insani zevkinden mahrum bırakacaktır. Umut edelim ki yakın bir zamanda kara bulutlar dağılacak ve güneş görünecek bu meret virüs de kötü bir anı olarak insanlık tarihindeki yerini alacaktır, işte o güzel güne kadar üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olalım ve büyüklerimizi koruyalım. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Dr. Ömer Küçükdemirci: Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Dahiliye bölümü, Sinop, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dr. Ömer Küçükdemirci: 'Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Rusya lideri Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum Depremle sarsılan İzmir yaralarını sarıyor! Genç kadın, iş yerinin yıkılışını hıçkırıklara boğularak izledi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu
Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
13:39
ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı ABD'den 3 kulüp, Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:26
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı         
11:59
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 13:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Ömer Küçükdemirci: "Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei