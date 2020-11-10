Dr. Ömer Küçükdemirci: "Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir" - Son Dakika

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Sorumlu Hekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Ömer Küçükdemirci, yaşlıların muhafaza edilmesi ve salgının yayılımının önlenmesi için önemli açıklamalarda bulundu.

"Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir" diye açıklamalarına başlayan Uzm. Dr. Küçükdemirci, "Son yedi aydır kara bir bulut gibi tepemize çöken korona virüs belasından bizleri kurtaracak bir gelişme henüz bulunamadı. Tüm bilim dünyası virüsten kurtulabilmek için aralıksız çözüm bulmaya çalışıyor, dünyanın dört bir yanında sağlıkçılar acı çeken ve nefes almakta zorlanan korona virüs hastalarını kurtarmak için gece-gündüz demeden uğraşıyorlar. Bir takım tedavi yöntemleri ile hastalığa yakalanmış insanlarımızı tedavi edebilmekteyiz fakat bizler ne yaparsak yapalım bu virüs bazı hastalarımız da onarılmaz hasarlar bırakabiliyor ve bazen de sevdiklerimizi bizden koparabiliyor. Bu durumda özellikle büyüklerimizi ve kronik rahatsızlığı olan sevdiklerimizi korumak en önemli önceliğimiz olmalı, çünkü bu hastalığa en açık ve en savunmasız olanlar kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlı hastalarımızdır. Bu sebeple özellikle dedelerimizin, nenelerimizin hal hatırlarını bir süre uzaktan soralım, ihtiyaçlarını karşılamak için bizler marketlere gidelim, okul çağındaki tatlı torunlarını şu meretin çaresi bulununcaya kadar bir süre pamuk yüzlü dede ve nenelerimizden uzak tutalım. Tabii ki bu virüs gençlerimizi de yakalamakta fakat çoğu zaman semptomsuz veya çok hafif geçirebilmekte, kendisini hasta hissetmeyen gençlerimiz ve çocuklarımız da bu hastalığı büyüklerimize taşımakta, pusuda bekleyen hastalık sevdiklerimizi bizden alabilmektedir. Bizler korona virüse bu fırsatı vermeyelim, maske ve mesafenin önemini sürekli hatırlatalım onların morallerini bozma pahasına da olsa taşıyabilecekleri hastalığın nelere mal olabileceğinden bahsedelim, bir süreliğine büyüklerimizden uzak duralım, hal hatırlarını uzaktan soralım, onların ihtiyaçlarını karşılayalım ki güneşli günlerde onların sosyal mesafe ile dolaşabilme özgürlüğünü ellerinden almayalım çünkü bizlerin ve gençlerin yapmadığı küçük fedakarlıklar büyüklerimizi çok basit olan insani zevkinden mahrum bırakacaktır. Umut edelim ki yakın bir zamanda kara bulutlar dağılacak ve güneş görünecek bu meret virüs de kötü bir anı olarak insanlık tarihindeki yerini alacaktır, işte o güzel güne kadar üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olalım ve büyüklerimizi koruyalım. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" ifadelerini kullandı. - SİNOP