Dr. Ömer Selim Alan'dan Teşekkür Ziyaretleri
1 saat önce
Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olan Dr. Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.
Zonguldak
Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olan Dr. Ömer Selim Alan
, Gazipaşa
Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.
31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti
'den Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı kazanan Dr. Ömer Selim Alan, Gazipaşa Caddesi'nde teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Halkın büyük desteği ile karşılaşan Alan, tebrikleri kabul etti. Alan, "Her zaman ifade ettiğim gibi tek arzumuz mutlu bir Zonguldak inşa edip, kaybettiğimiz yılları geri kazanmaktır. Bizdeki enerji, heyecan, memleket sevgisi ve birlikteliğe güveniyorum. Bu şehir bizimle kanayan yarasına merhem bulacak. Öncelikle bana oy veren vermeyen tüm hemşehrilerime evladına sahip çıktığı için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:05 Kaynak: İHA
Muhtar Adayı Bile Kendisine Oy Atmayınca Sıfır Oy Aldı
Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı
Yalova'da Oylar Yeniden Sayıldı Sonuç Değişmedi: Seçimi 332 Oy Farkla CHP'li Vefa Salman Kazandı
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor