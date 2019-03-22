Dr. Ömer Selim Alan, Millet Bahçesi Projesini Yerinde Tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Millet Bahçesi projesini uygulanacağı alanda tanıttı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Millet Bahçesi projesini uygulanacağı alanda tanıttı. Alan, "Projelerimizle birlikte Zonguldak'ta 7'den 70'e herkesin vakit geçirebileceği alanlar olacak."



AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Millet Bahçesi projesini, uygulanacağı Lauvar alanında proje tanıtımı gerçekleştirdi.



"31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kaldığını ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, "Millet Bahçesi projesini hayata geçireceğimiz alandayız. Bizler istiyoruz ki şuan ellerimizde bulunan 2 dövizi burada uygulayalım, hayata geçirelim. İnsanlarımızın vakit geçirebileceği, nefes alabileceği alanları arttıralım ki Zonguldak'ımız cazibe merkezi haline gelsin vatandaşımızın yüzü gülsün. Biz bu şekilde olmasından çok rahatsızız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi şehirlerimizde Millet Bahçeleri olsun istiyoruz. Bizde vatandaşımıza danışarak ekip arkadaşlarımızla birlikte buranın en uygun yer olduğuna kara verdik. İnşallah 9 gün sonra bunları yapmak için vatandaşımız bize yetkiyi verecek. Bizlerde vatandaşımıza yakışır Millet Bahçemizi Zonguldak'ımıza kazandıracağız. Burası 7'den 70'e herkesin vakit geçirebileceği bir alan olacak. Halkımız arabasıyla gelecek çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için spor alanları, seyir teraslarımız, kafeteryalarımız olacak. Engellisi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes dostlarımızla beraber günün yorgunluğunu atabileceğimiz bir alan olacak. Denize nazır bu alanda projemizi hayata geçireceğiz. Artık vakit daraldı halkımız kararını verecek. Ben bu projelerin hayata geçmesi için bizleri tercih edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Onları bizlere güvensin biz Zonguldak'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. 1 Nisan'da inşallah kazanan Zonguldak'ımız olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

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