Dr. Ömer Selim Alan, Orta Kapuz Plaj Tesisi Projesini Yerinde Tanıttı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Orta Kapuz Plaj tesisi projesini, uygulanacağı alanda tanıttı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Orta Kapuz Plaj tesisi projesini, uygulanacağı alanda tanıttı. Alan, "5 yılda, 5 projemizi hayata geçirerek bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldürerek hizmet alma hakkını, yaşam hakkını halkımıza vereceğiz" dedi.



AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Orta Kapuz Plaj tesisi projesinin uygulanacağı alanda proje tanıtımı gerçekleştirdi.



Hedeflerinin laf değil icraat üretmek olduğunu ifade eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, "Bugün Orta Kapuz Tersane projeni tanıtmak için buluştuk. Bizler adayımızla laf değil iş üretmek üzere, icraat üretmek üzere yola çıkmış olan ekipleriz. Önemli olanın yapmak olduğunu defalarca söyledik. Yıkılmış fakat mezbelelik halde kalan sahillere yakın olduğumuz halde sahilleri kullanamadığımız bir alandayız. İnşallah 31 Mart sonrasında bu kadar sabrın sonunda selamete ererek bu alanları halkın kullanımına açabilecek bir adayla yola çıktık. Bu projelerin gerçekleşebilmesi için sadece projeler olarak yıllarca raflarda durmaması ve vatandaşlarımızın kullanımına açılabilmesi için adayımız Dr. Ömer Selim Alan'a destek rica ediyoruz" şeklinde konuştu.



10 yıldır gülmeyen Zonguldak halkının yüzünü güldürmeye talip olduklarını ifade eden AK Parti Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, "Dün Nergis Park'tan sonra bugün Orta Kapuz Tersane Projesi için tersanedeyiz. Biz projelerimizi hazırlarken vatandaşlarımıza sorduk. Ne istiyorsunuz Zonguldak'ımızı nasıl güzelleştirelim. Vatandaşlarımızın çoğu şunu söyledi. Deniz kenarında yaşıyoruz denizin tadını çıkartabileceğimiz güneşin batışını seyrederken çay kahve içebileceğimiz alanlar çok kısıtlı dedik ki tamam. Ben bu alanlarda büyüdüm buralarda yüzmeyi öğrendim. Şimdiki hali ortada bizde arkadaşlarımızla burayı bir tesis haline getirmek istedik ve projemizi tamamladık. 10 yıldır hiçbir proje üretmeyenler sadece kağıt üzerinde kalanlar gibi olmasın. Biz yaptığımız projelere inşallah hayata geçireceğiz. Bunun teminatını aldık sözünü de veriyoruz. Buradan bütün Zonguldak'ımıza haykırıyoruz biz orta kapuz tersane projemizi 31 Mart seçimlerinde ip göğüsledikten sonra en hızlı şekilde yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Önemli olan proje yapmak değil, önemli olan projeleri hayata geçirip vatandaşlarımızın kullanımına açmak. 10 yıl önceki projelerle ilgili yorum yapanlardan farkımız bu onlar sadece proje yapar biz hayata geçiririz. Bütün vatandaşlarımız adı kadar emin olsun. Biz 5 projemizi hayata geçirerek Zonguldak'ımızın çehresini değiştirmeye, yüzünü güldürmeye siyasi görüşü ne olursa olsun bu sosyal tesislerden faydalanırken mutlu etmeye kaliteli yaşam hakkını, hizmet hakkını Zonguldak'ımıza vermeye söz verdik. Buradan bir kez daha haykırıyoruz biz Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız ve bütün projelerimizi hayata geçirerek vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz.



Gençlerle sohbet etti, projeleri gösterdi



AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Orta Kapuz Plaj tesisi projesinin uygulanacağı alanda denize giren gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Alan, projelerin yapılması için gençlere söz verdi. - ZONGULDAK

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