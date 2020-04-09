Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı - Son Dakika

Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda yeni tip korona virüs hakkında bilgi veren Dr. Osman Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor.

Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda yeni tip korona virüs hakkında bilgi veren Dr. Osman Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Solunum yolunu etkileyen bir virüs olduğu için bizim öncelikle ağız-diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.


Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor. Canlı yayınlarda uzmanlar, virüsün bulaşmasını engellemek için ne tür tedbirler alınabileceği, virüsten nasıl korunulacağı konularını vatandaşlarla paylaşıyor. Sosyal medyada gerçekleşen canlı yayında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, korona virüse karşı en etkili tedbirlerden biri olan hijyen konusunu mercek altına aldı. Dr. Osman Çetin, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, Covid-19 salgınına karşı en etkili tedbirler arasında bulunan hijyen konusundaki bilgileri aktardı.


Vatandaşlardan gelen özellikle ağız, diş ve çene sağlığı konusunda soruları yanıtlayan Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Solunum yolunu etkileyen bir virüs olduğu için bizim öncelikle ağız - diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. En çok dikkat etmemiz gereken ellerimizin hijyeni. Gün içerisinde farkında olmadan ellerimizi genellikle burnumuza ya da ağzımıza götürüyoruz. Ellerimizi gün içerisinde yıkayabildiğimiz kadar, en az 20 saniye kadar güzelce yıkamalıyız. Eğer sabunlama imkanımız yoksa alkol bazlı dezenfektanlarla güzelce ellerimizi dezenfekte edersek virüs etkinliğini kaybedecektir" bilgisini verdi.


"Dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız"


Çetin, ağız ve diş sağlığına da dikkat çekerek, "Dişlerimizi günde en az iki kere, en az iki dakika olacak şekilde güzelce fırçalamalıyız. Dişlerimizin aralarını diş ipi ya da arayüz fırçalarıyla temizlememiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra mümkünse ağız solüsyonuyla çalkalayabilirsek çok daha güzel bir ağız temizliği sağlamış olacağız. Eğer ağız çalkalama solüsyonu yoksa evinizde tuzlu suyla ağzınızı günde bir iki kere çalkalayın. Tuzlu suyu bir su bardağı ılık suya 1 çay kaşığı tuz atıp hazırlayabilirsiniz. Dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Çünkü dilin yüzeyinde bakteriler kalabiliyorlar" ifadelerini kullandı.


"Uzmanların söylemediği hiçbir şeyi denemeyin"


Dr. Osman Çetin konuşmasına şöyle devam etti: "Bilimsel olarak korona virüs açısından tuzlu gargara ya da sirkeli gargaranın direkt bir faydası olduğu ortaya çıkmadı henüz. Biz tuzlu gargarayı neden yaptırıyoruz? Eğer diş etinizde ödem, şişme, kızarıklık var ya da boğazınızda ağrı varsa tuzlu suyla gargara yaptığınız zaman oradaki ödemi alacaktır, sizi biraz rahatlatacaktır. Ama sirke ya da limonlu suda böyle bir durum yok. Çünkü sirke ya da limonda ciddi asit var. Biz bunlarla boğazımızı çalkaladığımızda buraya ciddi anlamda asit yoğunluğu ilettiğimizde faydası olmasını bırakın zararı olabilir. Ağız içinizi, boğaz bölgenizi tahriş edeceğinden dolayı oradaki bakterilerin yerleşmesine alan hazırlayacaktır, bu bakteri oluştuğu takdirde hastalık riski daha da artacaktır. Ayrıca sirke asit dengesini bozar, fazla tuzlu suyla gargara yapmak da başka şeylere sebep olur. O yüzden uzmanların söylemediği hiçbir şeyi denemeyin. Diş sağlığımız, ağız sağlığımız, vücut direncimizin iyi olması için kaliteli beslenmek zorundayız. Dişlerde çürüğe sebep olabilecek abur cubur tarzı şeylerle beslenmemeliyiz. Abur cuburdan uzak durmamız lazım. Kalsiyum içeren, fosfor içeren gıdalar tüketmemiz lazım. Buna en güzel örnek süt ve süt ürünleri. Özellikle peynir. Balık, et, yumurta kaliteli beslenmenize ve diş çürüklerinizin, diş eti sağlığınızın iyi olmasına sebep olacaklardır."


"Bitkisel çayların sadece vücut direncine etkisi olabilir"


Bitkisel çaylar hakkında da düşüncelerini paylaşan Çetin, "Bitkisel çaylarla gargara çok faydalı. Ama bunların korona virüsle alakalı bilimsel olarak bir çözümdür gibi durumları yok. Boğazınızda, ağzınızda bir enfeksiyon olduğunda ya da boğazınızda ağrı hissettiniz, kekik suyu, ada çayı gargarası iyi gelecektir. Bunlar doğal antibakteriyel. Sadece vücut direncine etkisi olabilir. Hamilelerde ada çayı gargarası kesinlikle önerilmiyor. Bir uzman desteği olmadan her şeyi kullanmayın. Sadece faydaları değil zararları da olabilir" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Osman Çetin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti         
00:09
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi         
23:42
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var         
23:41
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi         
23:41
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi         
23:32
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı         
23:22
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı         
22:58
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
22:41
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama         
22:34
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı         
22:24
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı         
22:24
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı         
20:41
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 00:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]