Başarılı müzik hayatı yanında kadınlara ve çocuklara olan duyarlılığıyla da bildiğimiz Sanatçı Zara ve ülkemizin en önemli kadın cerrahlarından Dr. Melike Batukan da aynı proje için Dr. Özlem Biçer ile buluştu.
'Ben Hep Çok Sevdim' şiir şelalesi olarak bir kitap haline getirildi.
'Bir kadının en büyük aşkı evladıdır' diyen üç başarılı anne, bu projenin tüm gelirini Minik Kalplerle Elele (Mika-Der) derneğine bağışlıyor.
Kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okuyucu ile buluştu.
"Geleceğimiz Çocuklarımız" için ülkemizin Güzide Sanatçılarından Zara, Ercan Saatçi, Behzat Uygur, Mustafa Üstündağ ve Ziynet Sali, Cenk Eren Şiirleri stüdyoda seslendirdi. Youtube kanalından elde edilecek videoların geliri Mikader'e bağışlanacak.
Ayrıca şiir müzikleri bu proje için özel olarak Zara tarafından besteledi.
Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi'nin şiirinde piyano ile eşlik ederken projenin aranjörlüğünü Özgür Can Çoban üstlendi.
ŞİİRLER: Dr. Özlem Biçer
BESTELER: Zara
ARANJÖR: Özgür Can Çoban
STÜDYO: Stüdyo Dükkan
MIX/MASTERING: Ertan Keser
GİTAR/PİYANO: Emre Parlak
KEMAN: Hüseyin Kemancı
PİYANO Emre Merallı
PİYANO: Ufuk Yıldırım
UD: Özdemir Güz
Son Dakika › Magazin › Dr. Özlem Biçer'den anlamlı proje - Son Dakika Magazin