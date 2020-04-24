Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin - Son Dakika

Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin

6 saat önce

İZMİR'de görev yapan pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle elbette gereken önlemleri almalıyız, ancak çocuklarınızın aşılarını ertelemeyin, yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın" diye uyardı.

Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin, System.String[]

İZMİR'de görev yapan pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle elbette gereken önlemleri almalıyız, ancak çocuklarınızın aşılarını ertelemeyin, yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın" diye uyardı.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşının öneminin tüm dünyayı etkisi altına alan ve aşı bulma çalışmaları süren covid-19 salgını sayesinde bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi belirten Uzm. Dr. Özoğlu, kendisine şu sıralar en çok 'Çocuğumun aşı vakti geldi, ama evden çıkarmaya korkuyorum. Aşısını yaptırayım mı?' sorusunun geldiğini söyledi. Ebeveynlere "Koronavirüse karşı gerekli korunma tedbirlerini alarak, çocuklarınızın aşısını yaptırın" yanıtını verdiğini belirten Özoğlu, dünyada aşı ile önlenebilen hastalıklara bağlı ölümlerin günümüzde azalmasına rağmen hala çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Çocukların sağlıklı geleceği için aşılanmalarının ve aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Özoğlu, çiçek ve kızamık gibi hastalıkların ölümlere yol açtığını, etkili aşılama programı sayesinde, bu ölümlerin azaldığını hatırlattı. Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı tarafından doğru şekilde yürütülen ve birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek oranlara ulaşmış bir aşı uygulaması olduğunu kaydeden Özoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019 yılının ilk 8 ayında 2 bin 391 kızamık olgusu bildirilmiş. Bu, geçen yılın tümünden 3 kat fazla demek. 2016 yılında 3 milyon kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Dünyada her 39 saniyede bir çocuk, aşıyla önlenebilir bir hastalık olan zatürre nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çocuklarda, zatürre ölümlerinin yarısından fazlası aşılama programlarının sağlıklı yürütülemediği ülkelerde meydana gelmiştir. Bunlar Nijerya, Hindistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya. Bütün bu rakamlar, aşılamaya dikkat edilmediğinde ne kadar büyük bir tehdit altında olduğumuzu gösteriyor. Buna rağmen bir önceki yıl Türkiye' de yaklaşık 23 bin aşı reddi bildirilmiştir. Bu kişilerin hem kendi sağlıklarını, hem de toplum sağlığını tehlikeye attıklarını belirtmek gerekir. Bir de işin toplum psikolojisi boyutu var. Şu anda marketlere maskesiz giren bir kişi nasıl ki diğer insanları korkutuyorsa yarın aşılarını kendi isteği ile yaptırmayanlar da toplumun aşılı kesiminden tepki görebilecektir" dedi.

'ÖNLEMLERİNİZİ ALIN, ERTELEMEYİN'

Öte yandan koronavirüs salgınına karşı uzmanların önerdiği önlemlere uyulması, zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Özoğlu, "Ancak panik yapmadan yaşamaya devam edip hayatımız ve sevdiklerimiz için zorunlu ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor. Aşılar da çocuklarımızı, her biri en az şu an yaşadığımız kadar önemli tehlikelerden korumaktadır. Lütfen onların aşılarını ihmal etmeyelim. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın. Ayrıca anne babalar bilmeli ki hem sağlık kuruluşları hem de hekimler, sağlık çalışanları koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri alıyorlar. Dolayısıyla ebeveynler başvurdukları sağlık kuruluşlarında çocuklarının aşılarının güvenli bir şekilde yapılacağından emin olabilirler" dedi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:10 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi 5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı         
15:26
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak         
15:26
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü         
15:26
Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu         
15:24
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu         
15:12
Demet Akalın, Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi         
15:11
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu         
14:51
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor         
14:43
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız         
14:41
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor         
14:36
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor         
14:26
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı         
14:19
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi         
14:16
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu         
14:12
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
14:04
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu         
14:04
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır         
14:02
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor         
13:30
900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor 900 yıla şahitlik etmiş sığınak olarak kullanılan dev mağaralar keşfedilmeyi bekliyor         
13:30
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 16:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dr. Özoğlu: Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]