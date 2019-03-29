Dr. Özyer "Hayvanları Gülümsetmek Bizleri Mutlu Ediyor"

Betül Sağlam – Ali Şahini

İZMİR (Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonu'nda, "Veteriner Aşıları Üretiminde Temel Yaklaşımlar ve Atafen Deneyimi" ve "Aşı Üretiminde Kullanılan Prosesler" adlı sunumlar gerçekleştirildi. Etkinliğe Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin Eltem, bölüm öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dr. Mestan Özyer,"Veteriner Aşıları Üretiminde Temel Yaklaşımlar ve Atafen Deneyimi" adlı sunumu yaptı. Türkiye'de aşı üretiminin tarihçesini anlatan Dr. Özyer,"1800'lü yılların sonunda yapılmaya başlanan aşı üretimi 1900'lü yıllarda çoğalarak 2000'li yıllara kadar 100 yılı aşkın süre devam etti. 2000'li yıllardan sonra aşı ithalatının başlamasıyla birlikte teknolojik yatırımlarda azalmaya başladı. İyi Üretim Uygulamaları'GMP' kuralları ile aşı üretimi iyice kısıtlandı ve özel sektör sektöre giriş yaptı'' dedi.

Dr. Özyer, Türkiye'de 7 ve 9 kompenentli aşılarını üreten ilk firma olduklarını belirtirken aynı zamanda TÜBİTAK, KOSGEB ve TAGEM ile işbirliği yaptıklarını ifade etti. Dr. Özyer,"Hayvanları hastalıklardan kurtaran aşılar üretiyoruz. Onları gülümsetmek bizi mutlu ediyor, İnsan ve hayvan sağlığını korumak için dünyanın en kaliteli hayvan aşılarını üreten aşı üretim firması olmayı hedefliyoruz" dedi.

"Aşı Üretiminde Kullanılan Prosesler"

"Aşı Üretiminde Kullanılan Prosesler" adlı sunumunu gerçekleştiren Yüksek Mühendis Yaprak Gedik Özvural,aşı üretim aşamalarını anlattı.Antijen üretimi, antijenlerin toplanması, inaktivasyon, ayırma ve saflaştırma işlemleri, formulasyon, dolum, liyofilizasyon, paketleme, kalite kontrol, yerel otorite testleri ve serinin satışa sunulması gibi işlemler hakkında bilgilerverenÖzvural, sunumunda"İyi Üretim Uygulamaları"nın (GMP) önemine de değindi.

Her iki konuşmacının da katılımcılardan gelen soruları yanıtladıkları etkinliğin sonunda Prof. Dr. Rengin Eltem, konuşmacılara "Teşekkür Belgesi" verdi.