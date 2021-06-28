Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi… - Son Dakika

Pandemi döneminde pek çok insan sağlık sorunları nedeniyle dahi doktor randevularını ertelemektedir. Saç ekim merkezlerinin tercih edilmemesinde kimi zaman ekonomik nedenler etkili olurken kimi zaman da hastanelerde temasın ve sağlıksız koşulların oluşabileceği kaygısı işlemlerin ertelenmesine neden oluyor.

Pandemi döneminde saç ekim merkezi seçimine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Resul Yaman hijyenik koşullarda saç ekim işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Alanında oldukça başarılı olan ve kendi saç ekim kliniği açan Dr. Resul Yaman hastalarına vermiş olduğu hizmetleri en modern cihazlar ve uluslararası çalışmaları takip ederek sunmak gerektiğini belirtmiştir. Özellikle pandemi döneminde uygulanan teknikler için hijyen koşullarının sağlanması gerekmektedir. Pandemi etkilerinden korunmak için sağlık merkezi seçimine özen göstermek gerektiğini, hastaların da bununla birlikte hizmet alacakları kliniklerde seçici davranmaları gerektiğini belirtti.