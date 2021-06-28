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Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi… - Son Dakika

Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi…

28.06.2021 15:27
Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi…, System.String[]

Pandemi nedeniyle tüm sektörlerde oluşan tahribat saç ekim merkezleri için de söz konusu haline geldi. Dr. Resul Yaman pandemi döneminde saç ekim merkezlerine olan ilginin azalması neticesinde pek çok merkezin zor bir dönemden geçtiğini açıkladı. İşte o açıklamanın detayları…

Pandemi döneminde pek çok insan sağlık sorunları nedeniyle dahi doktor randevularını ertelemektedir. Saç ekim merkezlerinin tercih edilmemesinde kimi zaman ekonomik nedenler etkili olurken kimi zaman da hastanelerde temasın ve sağlıksız koşulların oluşabileceği kaygısı işlemlerin ertelenmesine neden oluyor.

Pandemi döneminde saç ekim merkezi seçimine özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Resul Yaman hijyenik koşullarda saç ekim işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Alanında oldukça başarılı olan ve kendi saç ekim kliniği açan Dr. Resul Yaman hastalarına vermiş olduğu hizmetleri en modern cihazlar ve uluslararası çalışmaları takip ederek sunmak gerektiğini belirtmiştir. Özellikle pandemi döneminde uygulanan teknikler için hijyen koşullarının sağlanması gerekmektedir. Pandemi etkilerinden korunmak için sağlık merkezi seçimine özen göstermek gerektiğini, hastaların da bununla birlikte hizmet alacakları kliniklerde seçici davranmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi…

Pandemi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dr. Resul Yaman Açıkladı: Saç Ekim Merkezleri Pandemiden Olumsuz Etkilendi… - Son Dakika


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