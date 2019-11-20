Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.