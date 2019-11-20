Son Dakika › Güncel › Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika
Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği
6 saat önce
Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İYİ Partili Türkkan'dan, Erdoğan'a erken seçim çağrısı: 5-6 Bakanlık verirse fedakarlık yaparız Güleda Cankel cinayetinde görgü tanığı ve arkadaşı konuştu: Katil, şizofreni seviyesinde Güleda'ya takıntılıydı Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması