Son Dakika Haberleri: Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği
Son Dakika Güncel Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika

Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği

6 saat önce

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği

Sadi Konuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Türkkan'dan, Erdoğan'a erken seçim çağrısı: 5-6 Bakanlık verirse fedakarlık yaparız
Güleda Cankel cinayetinde görgü tanığı ve arkadaşı konuştu: Katil, şizofreni seviyesinde Güleda'ya takıntılıydı Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 10:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi'nde yangın paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]