Son Dakika Haberleri: Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1)
Son Dakika Güncel Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1) - Son Dakika

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1)

6 saat önce

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1), System.String[]
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu
6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü Kadıköy'de lüks cip bomba gibi patladı Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 10:44:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]