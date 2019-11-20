Son Dakika Haberleri: DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)
Son Dakika Güncel DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) - Son Dakika

DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER)

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İstanbul DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ (EK GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER), System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın saat 03: 30 sıralarında Kadın Doğum Servisi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, serviste bulunan yazıcıdan dumanlar yükselmeye başladı. Yangın alarmının devreye geçmesinin ardından hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Çıkan yangın nedeniyle hastalar arasında kısa süreli panik yaşandı. Bina içinin dumanla dolması nedeniyle, hastalar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince bina içindeki dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar içeri alındı. Kadın doğum servisinde bulunan yazıcıdan çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Hastane önündeki itfaiye araçları

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Hastaların dışarı çıkarılışı

-Hasta yakınlarıyla röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler


Sadi Konuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:50 Kaynak: DHA
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