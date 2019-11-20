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Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği (1)
6 saat önce
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle servisteki hastalar tahliye edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastalar yeniden servise alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- İstanbul
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