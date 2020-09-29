Dr. Sadık Ahmed üst geçidi iki gün kapalı - Son Dakika

Kaplama tamiratının yapılacağı Dr. Sadık Ahmet üst geçidi 1-2 Ekim tarihleri arasında yaya trafiğine kapalı olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Outlet Center karşısında yapılan Dr. Sadık Ahmed üst geçidinde bakım onarım çalışması yapılacak. Tamirat işlerinin yapılacağı üst geçit 1-2 Ekim günleri arasında yaya geçişine kapalı olacak. Yürüyüş yolu kaplama tamiratının ardından Sadık Ahmed üst geçidi 3 Ekim Cumartesi günü saat 08.00'de yaya geçidine tekrar açılacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA
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