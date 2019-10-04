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Dr. Sadri Şensoy'dan Vali Epcime ziyaret

3 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Dr. Sadri Şensoy'dan Vali Epcime ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerini bölgesel düzeyde görüşmek üzere Bayburt'a gelen Dr. Sadri Şensoy Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Genel Müdür Şensoy başkanlığındaki heyetle eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, heyet üyelerine ziyaretleri dolasıyla teşekkür etti. Genel Müdür Dr. Sadri Şensoy ise Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak misafirperverliği dolayısıyla heyet adına teşekkür etti.


Ziyarette Genel Müdür Sadri Şensoy'a, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Can, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş eşlik etti. - BAYBURT

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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