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Dr. Sağdur: "Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak" - Son Dakika

Dr. Sağdur: "Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak"

14.06.2021 16:10

Dr. Sağdur: "Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak" Türk Kızılayı Medikal Direktörü Dr.

Dr. Sağdur: "Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak"

Türk Kızılayı Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur:

"Türkiye'de toplam 11 milyon 858 bin 574 bağışçı bulunmakta"

ANKARA - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Doktor Levent Sağdur, "2020 yılında görülen pandeminin etkisiyle bir önceki senenin üzerine çıkamadık. Pandemi döneminde bütün dünyada kan bankacılığı alanında zorlu bir dönem oldu. Bu seneki hedefimiz 2 milyon 950 binleri bulmak kan bağışında" açıklamalarında bulundu.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Türkiye'de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi' ikinci yılını tamamladı.

'Düşün Koru Yönet' sloganıyla sürdürülen projenin farkındalığını artırma faaliyetleri kapsamında gönüllü, düzenli, karşılıksız kan bağışı ve önemine dikkat çekmek için 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde çevrimiçi basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje'nin takım lideri Prof. Dr. İdil Yenicesu, "Dünya Sağlık Örgütü her yıl bugüne özgü bir slogan oluşturuyor. Bu yılın sloganı da 'Kan Ver ki Dünya'nın Nabzı Atmaya Devam Etsin' şeklinde paylaşıldı" dedi. Her geçen gün kan ihtiyacını karşılayacak kan bağışçısı sayısının azaldığına dikkat çeken Yenicesu, ülke nüfusunun giderek yaşlanmasından ve genç nüfusun giderek azalmasından dolayı bu sayının azaldığını ifade etti.

Hasta kan yönetimi uygulamalarının ihtiyacı karşılayacak bir yöntem olduğuna değinen Yenicesu, "60 ve 79 yaş arasındaki popülasyonun 1000 nüfus başına ihtiyacı hasta kan yönetimi uygulamaları hayata geçirilmeden önce 144'tü bu uygulamalar hayata geçirilince 103'e kadar düştü. Bu uygulamalarda kullanılacak kan bileşeni oranlarında yaklaşık yüzde 20 ile 40 arasında bir azalma sağlama mümkün oluyor" diye konuştu.

Türk Kızılayı'nın kan bağışçısı kazanım programlarını başarıyla uyguladığını söyleyen Yenicesu, "Bizim de bir yandan artma ihtimalini gördüğümüz grafiği karşılayabilmek için kan bileşimlerinin optimum kullanımına imkan verecek bir yandan da ihtiyacı azaltacak hasta kan yönetim uygulamalarını hayata geçirmemiz gerekiyordu. Bu projeyle de bunu sağlamış olduk. Bunu sağlayamazsak kan bağışçısı popülasyonu olan genç grubun, 65 yaş üstü olan gruba olan oranının yıllar içinde ne şekilde azaldığını da görme şansına sahip olabiliriz" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur, "Kan bağış sayılarımıza baktığımızda Türk Kızılay tarafından gönüllü bağışçılarından toplanan kan bağış sayıları düzenli olarak artış göstermektedir. Ancak 2020 yılında görülen pandeminin etkisiyle bir önceki senenin üzerine çıkamadık. Pandemi döneminde bütün dünyada kan bankacılığı alanında zorlu bir dönem oldu. Bu seneki hedefimiz 2 milyon 950 binleri bulmak kan bağışında. Türk Kızılay tarafından 2021 yılında 2 milyon 947 bin ünite kan bağışı toplanması hedeflendi. İlk 5 aylık dönemde 1 milyon 140 bin 131 ünite kan bağışı toplandı. 2019 yılında ülke kan bağışı ihtiyacı 3 milyon ünitenin üzerindeyken pandeminin etkisiyle 2020 yılında ülke olarak toplanan kan bağışı 2 milyon 700 bin olarak gerçekleşti. Ülke kan ihtiyacının yüzde 90'ı Türk Kızılay, yüzde 6'sı süreli bölge kan merkezleri ve yüzde 4'ü transfiron merkezleri tarafından karşılandı" dedi.

Türkiye'de toplam 11 milyon 858 bin 574 bağışçı bulunduğu bilgisini veren Sağdur, " Bunların yüzde 83'ü erkek yüzde 17'si kadın bağışçılardan oluşmakta. Öğretim durumlarına baktığımızda yüzde 31'i lise mezunu yüzde 24'ü lisans mezunu" ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi gerçekleşen toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez, Hollanda Akademik enstitü IDTM Direktörü ve ISBT WP Global Kan Güvenliği Başkanı Dr. Martin Smid, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Daire Başkanı Dr. Himmet Durgut, il Sağlık müdürleri, başhekimler, doktorlar ve dernek yöneticileri de katıldı.

Dr. Sağdur: Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak
Dr. Sağdur: Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak
Dr. Sağdur: Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak
Dr. Sağdur: Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak

Türk Kızılayı, Kan Bağışı, Türkiye, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Sağdur: 'Kan bağışında hedefimiz bu sene 2 milyon 950 binleri bulmak' - Son Dakika


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