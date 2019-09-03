Dr. seçil yıldırım: enflasyon beklentinin altında geldi

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman , doğalgaz zammı ile liranın değer kaybının etkisinin rakamlara henüz yansımadığını ve baz etkisi ağır bastığı için ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentinin altında geldiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Seçil Yıldırım Karaman, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜFE enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleştiğini belirten Dr. Yıldırım Karaman, "Ağustos ayı TÜFE enflasyonu beklentisi yıllık bazda yüzde 15,6, aylık bazda ise yüzde 1.38 seviyesindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE enflasyonu aylık bazda yüzde 0.84, yıllık bazda ise yüzde 15.01 olarak gerçekleşti" dedi.

Beklentilerin gerçekleşen rakamlara göre yüksek olmasını ağustos ayında başta doğalgaz ve tütün olmak üzere çeşitli ürün gruplarında yapılan zamlara ve liranın değer kaybına bağlayan Yıldırım, "Tütüne gelen ÖTV zammı sonucunda alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatların aylık bazda yüzde 19.11, yıllık bazda ise yüzde 41.42 arttığını görüyoruz. Bu grup beklendiği gibi enflasyonu yukarı yönlü etkilemiş" diye konuştu.

DOĞALGAZ ZAMMI VE LİRANIN DEĞER KAYBI HENÜZ FİYATLARA YANSIMADI

Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına da yüzde 15 zam geldiğini hatırlatan Dr. Seçil Yıldırım Karaman, "Bu yüzden enerji grubunda da enflasyon artışı daha yüksek bekleniyordu. Ancak açıklanan verilere göre Ağustos ayında enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0.34, yıllık bazda ise yüzde 7.79 artış gösterdi. Zammın enflasyon rakamlarına henüz yansımamasında mevsimsel faktörler etkili olmuş olabilir. Bunun yanı sıra liranın değer kaybetmesi de fiyatlara gecikmeli olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK NEDEN BAZ ETKİSİ

Dr. Yıldırım, "Yıllık bazda Temmuz ayına göre enflasyonda gerileme olmasının sebebi ise bir önceki yıl ağustos ayında görülen yüzde 2.3 'lük aylık enflasyonun getirdiği baz etkisidir. Bu sene haziran, ağustos, eylül ve ekim aylarında baz etkisi görmeyi bekliyorduk zaten. Eylül ve ekim aylarında da görmeye devam edeceğiz" dedi.

Dr. Seçil Yıldırım, ağustos ayında giyim ürünleri ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirtti. Enflasyonu aşağı yönlü etkileyen bu düşüşlerin arkasında devam eden talep daralmasının bulunduğunu ifade eden Yıldırım "2019'un 2'nci çeyreğinde de ekonominin daralmaya devam ettiğini görüyoruz. Talep daralması enflasyonu aşağı çeken diğer bir faktör diyebiliriz" diye konuştu.

"ENFLASYON EYLÜLDE YÜZDE 15'İN ALTINA İNEBİLİR"

Gelecek aya dair enflasyon beklentilerini de dile getiren Dr. Seçil Yıldırım Karaman, "Eylül ayında da enflasyonu yukarı ve aşağı yönlü etkileyecek faktörler söz konusu. Doğalgaz zammı yukarı yönlü etkileyecek faktörlerin başında geliyor. Ağustos'ta liranın değer kaybetmesinin gecikmeli etkisini de eylül ayında görebiliriz. Ancak geçen yıl eylül ayında enflasyon aylık yüzde 6.3 olarak gerçekleşmişti. Bu sebeple 2019 yılı eylül ayında da yine baz etkisinin enflasyonu önemli ölçüde aşağı çekmesini bekliyoruz. Tüm bunlar dikkate alındığında eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 15'in altına inebilir" ifadelerini kullandı.