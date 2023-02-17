Dr. Şefik Gökçe kimdir? - Son Dakika
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Dr. Şefik Gökçe kimdir?

17.02.2023 12:32
Dr. Şefik Gökçe kimdir?

Ünlü Doktor Şefik Gökçe Mardin'in Midyat ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini Mardin'de tamamlamıştır. 1999 yılında Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini almaya başlayan Dr. Şefik Gökçe, Adana'da tıp eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında uzmanlığını almıştır. Bu dönemde Berlin Charite Universty Hospitalde 3 aylık Erasmus programını kazanır.

2011 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olduktan sonra 2012-2013 yıllarında Erzurum Hınıs Devlet Hastanesinde görev yapar ve Başarı belgesi ile ilçeden ayrılır. 2013-2014 yıllarında Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde çalışır. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne, deneyimlerini artırmak için 2 aylığına Boston ve Newyork City'e gider. 2014-2019 tarihleri arasında Mardin ve ilçelerindeki Devlet Hastanelerinde 10 bine yakın başarılı doğum ve ameliyat yapar.

ÇOK SAYIDA ARAŞTIRMA MAKALESİ VARDIR

2019 yılından itibaren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde göreve başlar ve hastanede hastalarına hizmet verirken aynı zamanda çok sayıda öğrenci yetiştirir. Ünlü Dr. Şefik Gökçe Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara ve kongrelere katılım sağlamaya devam ederken çok sayıda araştırma makalesi yayınlamıştır.

Dr. Şefik Gökçe kimdir?

KADIN DOĞUM ALANINDA ÇALIŞMLARI VARDIR

2020 yılında 50'ye yakın çoğu Kadın Doğum Uzmanınındın oluşan bilim insanının katkı sunduğu, alanındakireferans kitaplardan olanGüncel Obstetrik Yaklaşımlar kitabının editörlüğünü yapmıştır. Kadın Doğum alanında ulusal ve uluslararası çalışmalara devam eden Ünlü Dr. Şefik Gökçe doğum süreci, laparaskopik/Histereskopik operasyonlar ve Tüp bebek ile alakalı süreçlerde hastalarına destek olmaya devam etmektedir.

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