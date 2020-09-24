Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstererek adaylıktan çekildi - Son Dakika

Kayseri'de daha önceden Türk Tabipler Birliği (TBB) Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Dr. Sait Şener, TTB yapısının anlamını ve önemini yitirdiğini belirterek aday olmayacağını duyurdu.

Şener, yazılı açıklamasında, TTB'nin ülkesine ve milletine yabancılaştığını belirterek aday olmayacağını kaydetti.

TBB yönetiminin kongreyi bir oldu bitti havasında yapmaya çalıştığını savunan Şener, "26-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Tabipleri Birliği'nin Büyük Kongresinin ülkemizin içinde bulunduğu, birçok hekim arkadaşımızın ve il tabip odalarımızın da gündeme getirdiği gibi pandemi döneminin sakıncalarını umursamadan, yalnızca kendi hükümranlıklarının devamı kaygısını taşıyan bir güruh tarafından bir oldu bittiyle yapılmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

Bu yapının milletin gözünde meşruiyetini yitirdiğini iddia eden Şener, şunları kaydetti:

" Mevcut idare, demokratik ve adil olmayan bir seçim sistemi ve yönetim anlayışıyla mevki ve makam hırsları, ideolojik saplantıları için bir araç olarak kullandıkları Türk Tabipleri Birliği'nin meşruiyetinin kaybolmasına neden olmuştur. Milletimizin gözünde meşruiyetini kaybeden bu yapının anlamını ve önemini yitiren TTB Genel Kurul seçimlerinde aday olmayacağımı, önce ülkem anlayışını kendine şiar edinmiş ve bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm hekim arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini, sağlık sistemi içerisinde yüce Türk milletine sağlanabilecek her türlü katkı için değerli görüşlerine her daim açık olduğumu kamuoyuna saygıyla duyururum."